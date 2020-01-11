نشطاء يطلقون “ميثاق” ضد الرداءة على فايسبوك

هبة بريس - وكالات

أطلق مجموعة من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي ميثاقا تحت عنوان “ميثاق ضد الرداءة” في فيسبوك.

الميثاق الذي تم تداوله على نطاق واسع يلتزم فيه المنخرطون بعشر نقاط تهدف إلى عدم الترويج للمنشورات “التافهة”، و”المنحطة الذوق” كما وصفها الميثاق، كما يلتزمون بعدم التفاعل معها، ولو بالتعليق السلبي أو الاستنكار والانتقاد.

وتجاوب مع المبادرة عدد من الصحافيين والسياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استياءهم من انتشار محتويات إعلامية “أغرقت الذوق العام في الرداءة”.

واعتبروا أن الحل، حسب الميثاق هو “عدم التعبير عن أي موقف (مهما كان) مما ينشر في إطار مخطط التفاهة، ولو تعلق الأمر بالضغط على إيموجي (غضب) أو (استياء) أو (حزن) المتاحة فيسبوكيا، وعدم المشاركة في أي نقاش في فيسبوك، أو في خانة التعليقات، يكون موضوعه هذه التفاهات ولو من باب الانتقاد والنبذ والاستنكار، حتى لا نعطيها أكبر من حجمها”.

كما دعا النشطاء، إلى “اقتسام التجارب الشخصية والنصائح (في حدود المعقول)، والأشياء الجميلة، وتبادل الفرح والابتسامة والشعر، والنكتة، والقصة، والزجل، والموسيقى، وأخبار السينما والمسرح والتشكيل والتشجيع على القراءة والكتب، والتعهد بنشر هذا الميثاق على نطاق واسع في حالة الموافقة والتصديق على مضامينه”.