جهة الشرق تدعم المقاولات الحاملة لمشاريع التشغيل الذاتي بإقليم فجيج

هبة بريس : وجدة

احتضن مقر عمالة إقليم فجيج، بمدينة بوعرفة، يوم السبت 11 يناير الجاري، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة للتشغيل الذاتي، وقعها كل من عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، و عامل إقليم فجيج، ورئيس المجلس الإقليمي بفجيج، ورئيس جمعية ومواكبة مشاريع التشغيل الذاتي بإقليم فجيج، وحاملي المشاريع، وذلك بحضور نواب رئيس الجهة، كل من خالد سبيع، النائب، و محمد مرابط، النائب الثالث، و الطيب مصباحي، النائب الرابع، وأعضاء مجلس جهة الشرق، الممثلين لاقليم فجيج، و مدير المركز الجهوي للاستثمار، والمدير الجهوي إنعاش التشغيل والكفاءات، ومدير مركز التكوين المهني، و رؤساء المصالح اللاممركزة.

كما حضر مراسيم توقيع الاتفاقية ممثل مجموعة البنك الشعبي، وذلك تنفيذا لمذكرة تفاهم إطار من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار، التي كان جري توقيعها أواسط شهر أكتوبر من 2019، بمقر مجلس جهة الشرق بوجدة، بين كل من رئيس جهة الشرق، والرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، ووالي جهة الشرق، و مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وذلك من أجل المساهمة في تنمية جهة الشرق وتعزيز دور المقاولات المحلية.

ويهدف المشروع إلى تشجيع الشباب على الاندماج في سوق الشغل من خلال خلق مشاريع مدرة للدخل في اطار دعم التشغيل الذاتي باقليم فجيج.

ويعد مشروع التشغيل الذاتي باقليم فجيج، مشروعا نموذجيا على الصعيد الوطني من حيث المقاربة المعتمدة والمواكبة، ونسبة الدعم الممنوحة للشباب، ويستهدف المشروع فئة الشباب، في حين أن تمويلات تشجيع التشغيل الذاتي فهي عبارة عن دعم مالي قد يصل إلى 90 في المائة، حسب نوع المشروع.

وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ان 37 مقاولة، استفادت من مشروع التشغيل الذاتي بإقليم فجيج، وذلك في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي وعمالة إقليم فجيج والتي يبلغ غلافها المالي حوالي 12.5 مليون درهم، بخصوص الشطر الأول من المشروع.

وأشار عبد النبي بعوي، إلى أن مجلس جهة الشرق صادق خلال الأسبوع الجاري على مجموعة من الاتفاقيات التي تروم دعم الاستثمارات بالجهة، والمساهمة في خلق مناصب شغل.

وأوضح رئيس مجلس جهة الشرق، إن هذه الاتفاقيات ستوفر ما يزيد عن 2440 منصب شغل للعاطلين عن العمل، مبرزا أن مجلس الجهة يفي بالتزاماته فيما يخص دعم الاستثمارات وخلق فرص الشغل.

ولفت عبد النبي بعوي، إلى أن مجلس الجهة منذ ولايته إلى غاية نهاية سنة 2019، حرص على دعم المقاولات التي وفرت أزيد من 6800 منصب شغل على مستوى تراب الجهة، وأن تحديات كبرى تنتظر مجلس الجهة خلال السنة الجارية.