بسبب الطائرة الأوكرانية.. إيرانيون غاضبون لقادتهم: ”عار عليكم.. ارحلوا“

هبة بريس - وكالات

فشلت تعازي المرشد الأعلى الإيراني والرئيس حسن روحاني في تهدئة الإيرانيين الغاضبين الذين عبروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم لإخفاء المؤسسة الحاكمة الحقيقة لأيام بشأن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، فضلاً عن طريقة معالجة الحادثة، كما لم ينتقموا من الولايات المتحدة كما زعموا.

أصدرت إيران بيانًا، اليوم السبت، تعترف فيه بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ، بعد تصاعد الضغوط الخارجية على طهران، لكن تعازي القيادة لأسر الضحايا لم تكن كافية في نظر بعض الإيرانيين.

وظلت إيران أيامًا تنفي الاتهامات الغربية لها بالمسؤولية عن تحطم الطائرة الذي وقع يوم الأربعاء؛ مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها وعددهم 176 شخصا.

وقالت السلطات اليوم إن وسائل الدفاع الجوي، التي كانت في حالة تأهب بعد ضربات صاروخية إيرانية لأهداف أمريكية في العراق، أطلقت صاروخا صوب الطائرة بطريق الخطأ.