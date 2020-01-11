ايفانكا ترامب: ” تهانينا للحكومة المغربية ومواطنيها”

نُشر بتاريخ :  2020-01-11 - 11:15
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هبة بريس

هنأت مستشارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ايفانكا ترامب الحكومة المغربية والمواطنين بسبب الالتزام بتعديل القوانين الضامنة لحقوق النساء في الاراضي السلالية.

وقالت ابنة الرئيس الامريكي، في تغريده نشرتها على حسابها بموقع تويتر: “خلال رحلتي الأخيرة إلى المغرب، التزمت المملكة بتغيير القوانين لتعزيز حقوق المرأة في الأرض، وقد أضفى ذلك صفة قانونية على هذه الإصلاحات الرئيسية الآن”

وتابعت ايفانكا مغردة بالقول : “تهانينا للحكومة المغربية ومواطنيها”.

هذا ويشار الى أن ايفانكا ترامب حلت بالمملكة المغربية في زيارة هامة، شهر نوفمبر المنصرم.

و أشرفت ايفانكا بسيدي قاسم، على إطلاق حملة لمواكبة عملية تمليك الأراضي السلالية، وذلك في إطار “مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة” العالمية التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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2 تعليقان

  1. صاحبة راي

    في 14:13

    هداكشي لشتي غير زواق راه الحقيقة للاسف متغيرة آلف درجة على لي شتي

  2. مريم

    في 14:14

    وتبقى المرأة المغربية اقوى نساء العالم !

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