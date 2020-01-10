أنتيغوا وباربودا تجدد التأكيد على موقفها “الثابت” بخصوص مغربية الصحراء

هبة بريس ـ و م ع

جددت حكومة أنتيغوا وباربودا، اليوم الجمعة بالرباط، التأكيد على موقفها “الثابت” بخصوص مغربية الصحراء وسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.

واعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتجارة لأنتيغوا وباربودا، السيد بول شيت غرين، في بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي جمعته بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أنه “يتعين حل هذا النزاع الإقليمي في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي نعتبره ذا مصداقية وجديا وواقعيا”.

كما جدد السيد غرين التزام حكومة أنتيغوا وباربودا بدعم مخطط الحكم الذاتي على مستوى جميع المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الرابعة، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة 24، وأيضا على مستوى المنظمات الإقليمية كمنظمة دول شرق الكاريبي والمجموعة الكاريبية “من أجل التوصل إلى حل سياسي في إطار سيادة المملكة المغربية واحترام وحدتها الترابية”.