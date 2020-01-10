السلطات تمنع جماهير فريق النادي المكناسي من تنظيم مظاهرة أمام عمالة مكناس

خالد لعروسي - هبة بريس

أصدرت السلطات المحلية بمكناس قرارا بمنع مشجعي فريق النادي المكناسي من القيام بوقفة احتجاجية كانوا بصدد تنظيمها اليوم الجمعة 10 يناير 2020 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر العمالة بالحمرية بمكناس، احتجاجا على الوضعية الحالية للفريق المذكور و المطالبة برحيل المسيرين الذين تسببوا في الأزمة التي يعاني منها الفريق

وحسب بيان وجهه قائد الملحقة الإدارية العاشرة بمكناس فإن منع هذه المظاهرة جاء على عدم احترام إلتراس النادي المكناسي للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون التجمعات العمومية . وأن تنظيم هذه المظاهرة من شأنها أن يشكل تهديدا للأمن العام

وعبر الفصيل المساند للفريق الكوديم ، عن سخطه الكبير من النتائج السلبية التي حصدها الفريق ، منددا بإحداث تغييرات على مستوى المكتب المسير للنادي، إذ يرفض رفضا تاما استمرار المكتب الحالي في تدبير شؤون الفريق المكناسي، وتحمله مسؤولية أزمة النتائج التي يعيشها النادي .

يذكر ، أن الاف من جماهير ومشجعي فريق النادي المكناسي خرجت يوم الجمعة المنصرم ،في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس للتنديد بالوضع المزري الذي آل إليه الفريق ، ورفع المحتجون شعارات مطالبة برحيل المكتب المسير للفريق ورئيس المكتب المديري محمد بلماحي. كما هدد لاعبوا النادي المكناسي طيلة الأسبوع الماضي، بمغادرة جماعية للفريق نظير عدم توصلهم بمستحقاتهم وتفاقم المشاكل في الفريق.