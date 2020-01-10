نجوم مغاربة في ليلة مغربية مائة بالمئة بالرياض

هبة بريس : نجلاء مزيان

قامت الهيئة العامة للترفيه السعودية بالإعلان عن تاريخ ومكان الليلة الغنائية المغربية التي سوف تقام بالسعودية؛ اذ ضربت موعدا لكل محبي الاغنية المغربية للحضور يوم 16 يناير في مسرح أبو بكر سالم بمنطقة الرياض.

و بما أن الفن المغربي والموسيقى المغربية يحظيان بمتابعة كبيرة من الجمهور السعوديكان من الضروري ضم فنانين مغاربة ينتمون لمدارس مختلفة في الغناء كحاتم عمور وزهير البهاوي و زينة الداودية و عبد الله الداودي لتشكيل وجه متكامل للاغنية المغربية و تلبية لكل الأذواق.

و للإشارة فإن الليلة الفنية الساهرة هي ضمن الليالي الثقافية والموسيقية العالمية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالرياض، والتي سبق لها أن نظمت ليالٍ طربية مثل ليلة اليمن السعيد، وليلة السودان، وليلة الفلبين.