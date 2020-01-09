جمعية التاج للتكافل تنظم زيارة للمركب الاجتماعي باب الخوخة بفاس

خالد العروسي – هبة بريس

في إطار أنشطتها الاجتماعية و الإنسانية ، نظمت جمعية التاج للتكافل ، بمشاركة مع المجموعة الفيسبوكية أمهات و بنات فاس اليوم الخميس 09 يناير الجاري ، زيارة تضامنية مع نزيلات و نزلاء المركب الاجتماعي باب الخوخة ، وذلك ضمن مبادرات الخدمة والمسؤولية المجتمعية.

و شارك في هذه الزيارة التضامنية أعضاء وعضوات الجمعية و المجموعة الفيسبوكية رفقة بعض الشخصيات المهمة من بينها ملكة جمال إفريقيا و أساتذة جامعيين و دكاترة في مجال الصحة و شخصيات أخرى .

وقال حميد السيطي رئيس جمعية تاج التكافل لقدماء تلاميذ مؤسسة الحاج التجموعتي في تصريح لهبة بريس أن الزيارة هدفت لتعزيز أجواء التواصل مع هذه الفئة التي أصبحت تعيش على ذكريات الماضي، بالإضافة لإحياء دورهم الفعال، وما تركوه من بصمات عبر حياتهم . مضيفا ، أن نجاح هذه البادرة يعود إلى التعاون الكبير الذي جمع بين أعضاء جمعية تاج للتكافل وأعضاء المجموعة الفيسبوكية أمهات و بنات فاس ، الذين ساهموا في خلق جو مفعم بالفرح والأزر و للاطمئنان على قاطني المركب و التخفيف من وحدتهم ورسم البهجة في وجوههم الحزينة . و زاد قائلا ، أنه يجب الالتفات إلى هذه الفئة المجتمعية التي باتت تحتاج إلى الرعاية والاهتمام من طرف كافة الشرائح وفعاليات المجتمع المدني

وفي نفس السياق ، أكد أحمد سوجا نائب رئيسة جمعية تاج التكافل لقدماء تلاميذ مؤسسة الحاج التجموعتي، أن هذه الزيارة كانت مناسبة لتفقد أحوال نزلاء المؤسسة الاجتماعية والتقديم لهم عدد من الهدايا و المستلزمات الضرورية ، و ذلك من اجل إدخال البهجة و بث روح التعاون والوفاء في قلوب نزلاء ونزيلات المركب. مضيفا، أن الزيارة شملت حفل شاي والنغمات الموسيقية التي أقيمت على شرفهم، مما ساهم في انشراح صدورهم لهذه البادرة الطيبة من طرف هؤلاء النسوة اللواتي أبوا إلا أن يدخلوا الفرحة على هذه الشريحة.

و في موضوع متصل ، عبرت بدرة موشريق ادمين بالمجموعة الفيسبوكية أمهات و بنات فاس ، عن ارتياحها وسعادتها لهاته الزيارة ، مشيرة أن الهدف منها هو رفع معنويات الأيتام وإدخال الفرحة والبهجة لنفوسهم الحزينة، منوهة بدور الجمعية في توفير كافة الظروف الملائمة للنزلاء، ومبرزة سعيها إلى تجديد لقائهم بأعضاء المجموعة في مناسبات أخرى.

يشار، أن هذه البادرة الاجتماعية والإنسانية الخيرية عرفت تفاعلا من طرف نزلاء المركب الاجتماعي باب الخوخة، حيث عبروا من خلالها عن سعادتهم لتنظيم مثل هذه الأنشطة الترفيهية التي تدخل روح البهجة والفرح وترسخ مبادئ وقيم التضامن بين الأجيال .