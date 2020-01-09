“المشكل في الأساتذة مادايرينش خدمتهم”.. تجر سخط الهيئة التعليمية على بنكيران

هبة بريس – الدار البيضاء
يواصل عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية إثارته للجدل بسبب تصريحاته و خرجاته المثيرة و التي كان أخرها ما تضمنه شريط بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
بنكيران و الذي تحدث عن مجموعة من الملفات الشائكة التي تعيق مسار التنمية بالمغرب ، لم يفوت في خرجته الفرصة لتمر دون أن يتطرق لواقع التعليم بالمغرب محملا النصيب الأكبر من المسؤولية لنساء و رجال التعليم ببلادنا.
و قال بنكيران في ذات التصريح: ” بعض الأساتذة مادايرينش خدمتهم ، و لو قام الأساتذة بواجبهم بإخلاص وصدق لتم حل نصف مشاكل قطاع التعليم بالمغرب، لأن الدولة لوحدها لا يمكنها القيام بكل شيء”.
تصريح بنكيران و تحميله النصيب الأكبر من وضعية التعليم بالمغرب يبدو أنه لم يرق لعدد من ممثلي الهيئة التعليمية ، حيث قوبل كلام رئيس الحكومة السابق بعدد من التدوينات و التغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي التي ذهبت جلها في انتقاد الرجل و خرجته التي اعتبروها “مجرد كلام لا ينطبق و الواقع”.
و هاجم عدد من المعلمين و الأساتذة في تغريداتهم بنكيران ، حيث كتب أحدهم: “إذا كان المعلمون و الأساتذة يتحملون خمسين في المائة من أسباب إفلاس المنظومة التعليمية كما قال السيد بنكيران ، فالخمسين في المائة المتبقية يتحملها هو لوحده بما أنه أنه كان رئيس حكومة و عوض حل المشاكل في قطاعات عديدة زاد الوضع سوداوية”.
و أضاف أخر في تدوينته: “بنكيران شاخ و لم يعد يفرق بين الواقع و الخيال، فالرجل كان المسؤول الأول في الحكومة و المسؤول المباشر عن السياسات التعليمية العمومية لمدة عشر سنوات تقريبا، و هو من قاد التعليم لواقعه الحالي”.
و كتبت أستاذة أخرى في تدوينة لها: “وا سي بنكيران ، كون غير سكتي أحسن لك ، حتى و لو أنت خارج منصب المسؤولية تحاول إلصاق مسؤولية فشلك و أخطائك على الغير ، طبق عفا الله عما سلف من زلاتك عليك أيضا و شد الركنة في جامع و استمتع بالملايين التي تصلك نهاية كل شهر و هنينا من خرجاتك”.
متقاعد
في 17:53
اتفق في هذه مع بنكيران…سبب وعكة المغرب في شريحة الأطر التعليمية …
غير معروف
في 18:03
وبنكيران من كان في إفساد وغرق البلاد في ديون ولم يصلح شيئ بل زاد الفساد ألم تكون رئيسا للحكماة؟ ومن تكون الأن لتدلي بصوتك. من سئلك…. دخل سوق راسك وسير تصلي وتمنع بالفلوس لذتي على ضهر المغربة (الله ينعل ليمايحشم)
عبد الجبار
في 19:03
باز لإنسان سحق الموظفين و بالخصوص رجال التعليم و أخد من مالهم و من عمرهم ومن تقاعدهم و تسبب في خروج خيرتهم من العمل عن طريق التقاعد النسبي فأصبح المغرب غارقا في الخصاص مما جعله يوظف أطرا لم يأخد حتى عناء تكوينهم و النتيجة هي هذه ….
سالم
في 19:11
والله اتفق مع بنكيران في هذا التصريح السائل رجال التعليم الذين يدرسون أبناءهم في القطاع الخاص في حين تجد الاستاذ يدرس نفس المستوى الذي يدرس به ابنه فهذا يعني عدم تقو الاستاذ فيما يقدمه لتلاميذه ناهيك عن التجمع في قاعة الأساتذة لاحتواء انشاء وترك التلاميذ دون حسيب أو رقيب تمديد فترات الاستراحة التى ما يقترب الساعة عوض ربعها إضافة التى تجماع الأستاذة عبر الهاتف النقال للسؤال عن الوصفات الطبخ والتجميل وان والقائمة طويلة
من اسياد بنكيران
في 19:16
كلام سخيف وحقير ويحمل الكثير من الحقد الدفين اتجاه السادة والسيدات العاملين بقطاع التعليم.ان (قلوشة) انتخابوية صدئة في مزبلة التاريخ ورائحتها تتعالى وتزيد من تلوث الاجواء.انه بنكيران وكان. فهمتيني ولالا.وبصراحة هل مثل هذه القلوشة وبهذا المستوى يمكن الاعتماد عليهم لتحقيق الاحلام المخزنية او الشعبية؟؟انهم وبالمخزنة صاروا كراكيز لتمرير الخراب والفساد ورضى صندوق لنقد الدولي يثني عليهم لما قدموه له من خدمات حيرت حكومات كثيرة الى ان جاء هذا الوقح الوضيع ففتح الثغرة والهى المفقرين في مزيد من الهم والغم تحت قهقهات مضطربة وسكيزوفرينية مرضية.انه لا شيء عدا الخيانة والثرثرة.مخلوق بسيط يقحم نفسه في امور حيرت اسياده.انه الحاصل على دبلوم الخيانة ويعرض نفسه مجددا على ارباب الفساد والمفسدين نحن الاحرار الانقياء.اليس هذه هي النذالة والتعمية للسذج والمريدين الاغبياء والطامعين….
غير معروف
في 19:25
فعلا بعض رجال و نساء التعليم يساهمون في الوضعية الحالية التي ورثوها من عهدتك …و كثير منهم من حزبك …بمعنى ان العيب فيكم …باراكا من الدفوعات …تزكي نفسك و تعتبرها فوق الجميع و تتخيل انك انظف من الجميع و اصلح منهم …اسألك لمن هي هده الصفات في القرآن الكريم ؟
محمد داود
في 19:27
هدوء الذئب سلوك عادي.
اما صفنة الجحش هي التي تبعث على القلق.
مواطن
في 19:42
انت على حق لان الاساتذة المقصودين بكلامك هم المنتمون لحزبك لانهم شربوا منك الحرفة، الكلام في واد والحقيقة في واد آخر
الله ياخذ فيكم الحق
افسدتم كل شيء
م عبدو
في 19:48
إذا كان هناك أستاذ في المغرب غش ولم يؤدي واجبه المهني على أحسن وجه فهو بنزفتان أعتذر بنكيران. من كان يهمل تلامذته ويبحث عن البديل في السياسة؟إنه بنكيران. من كان ينشر الخطاب الذيماغوجي الكاذب ليؤثر على شباب المغرب؟إنه بنكيران. من وصل إلى سلطة القرار ليغير ويصلح ولم يفعل شيئا؟إنه بنكيران. من تناسى المهمة التي انتخبه المغاربة من أجلها،وأصبح يلهث وراء المال والكرسي؟إنه بنكيران. من وضع هدفه الحصول على تقاعد مريح،حتى حققه؟إنه بنكيران. من نقص من راتب تقاعد رجال التعليم قبل أي فئة أخرى؟إنه بنكيران. ومن ومن ومن….؟
ويأتي في الأخير يتشدق على أسياده شرفاء الوطن رجل التعليم. سير الله…..
أقول لبنكيران إذا لم تستحيي من أسيادك رجال التعليم فافعل ما شئت.
مغربي
في 20:01
إذا ذكر لك أحدهم إسم بنكيران قل له إقلب الصفحة و بالزربة
حسن
في 20:50
لم افهم لماذا لازالت بعض المنابر الاعلامية مصرة على تغطية انشطة هذا السيد البائس ضدا على ارادة صاحب الجلالة ولو كان صالحا لتولي الشأن العام لما اقاله من منصبه كغى كفى استمتع بتقاعدك ودعنا نتلظى بنيران لمساتك الجهنمية على مستوانا المعيشي
Rachid
في 22:03
هذا شخص انتهازي ومغرور وهو من أوصلنا إلى هذا الوضع المتأزم الذي يعيشه البلد على جميع الأصعدة أنت سبب كل المشاكل وليس رجال التعليم . بأي حق أجهزت على قدراتهم الشرائية في حيت تأخذ الملايين وأنت في بيتك الله ينعل لي مايحشم
محمد
في 22:20
عوض أن تلوموا سياسة الدولة التي نهجتها في قطاع التعليم تصبون جل غضبكم وحقدكم على رجل التعليم. فأين دور الأسرة الأول التي لم تعد قادرة على تربية أبنائها؟ وهل تساءلت يوما عن معدل نجاح ابنها؟لماذا لم تلوموا سياسة التعريب التي بسببها حطمت طموح جل المغاربة.بان ليكم غير رجل التعليم الحيط لقصير.كونوا تحشموا.الناس غير في السجن وقرأت بلا استاذ.
غير معروف
في 22:32
هذا هو مشكل العقل العربي،دائما يلقي اللوم عن الاخر.البارخ كنت رئيس الحكومة كن بدلتي رجال ونساء التعليم الذين ضيعوا وقتهم مع العمل السياسي.ونجحوا حكومات ولا فائدة.دائما التعليم هو السبب واش قلبتواعلى الاطباء والمهندسين في المغرب وانعدموا ،راه تيخرجوا الى الخارج السي بنكيران…