“المشكل في الأساتذة مادايرينش خدمتهم”.. تجر سخط الهيئة التعليمية على بنكيران

هبة بريس – الدار البيضاء

يواصل عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية إثارته للجدل بسبب تصريحاته و خرجاته المثيرة و التي كان أخرها ما تضمنه شريط بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

بنكيران و الذي تحدث عن مجموعة من الملفات الشائكة التي تعيق مسار التنمية بالمغرب ، لم يفوت في خرجته الفرصة لتمر دون أن يتطرق لواقع التعليم بالمغرب محملا النصيب الأكبر من المسؤولية لنساء و رجال التعليم ببلادنا.

و قال بنكيران في ذات التصريح: ” بعض الأساتذة مادايرينش خدمتهم ، و لو قام الأساتذة بواجبهم بإخلاص وصدق لتم حل نصف مشاكل قطاع التعليم بالمغرب، لأن الدولة لوحدها لا يمكنها القيام بكل شيء”.

تصريح بنكيران و تحميله النصيب الأكبر من وضعية التعليم بالمغرب يبدو أنه لم يرق لعدد من ممثلي الهيئة التعليمية ، حيث قوبل كلام رئيس الحكومة السابق بعدد من التدوينات و التغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي التي ذهبت جلها في انتقاد الرجل و خرجته التي اعتبروها “مجرد كلام لا ينطبق و الواقع”.

و هاجم عدد من المعلمين و الأساتذة في تغريداتهم بنكيران ، حيث كتب أحدهم: “إذا كان المعلمون و الأساتذة يتحملون خمسين في المائة من أسباب إفلاس المنظومة التعليمية كما قال السيد بنكيران ، فالخمسين في المائة المتبقية يتحملها هو لوحده بما أنه أنه كان رئيس حكومة و عوض حل المشاكل في قطاعات عديدة زاد الوضع سوداوية”.

و أضاف أخر في تدوينته: “بنكيران شاخ و لم يعد يفرق بين الواقع و الخيال، فالرجل كان المسؤول الأول في الحكومة و المسؤول المباشر عن السياسات التعليمية العمومية لمدة عشر سنوات تقريبا، و هو من قاد التعليم لواقعه الحالي”.

و كتبت أستاذة أخرى في تدوينة لها: “وا سي بنكيران ، كون غير سكتي أحسن لك ، حتى و لو أنت خارج منصب المسؤولية تحاول إلصاق مسؤولية فشلك و أخطائك على الغير ، طبق عفا الله عما سلف من زلاتك عليك أيضا و شد الركنة في جامع و استمتع بالملايين التي تصلك نهاية كل شهر و هنينا من خرجاتك”.