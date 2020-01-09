مرة أخرى .. الخارجية الجزائرية تصاب بالسعار وتصف افتتاح القنصلية الغامبية ب”العمل الاستفزازي”

هبة بريس

مرة أخرى، أصيب النظام الجزتائري بالسعار، إثر اقدام دولة غامبيا على افتتاح قنصلية لها بمدينة الداخلة، بداية هذا الاسبوع.

واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن “قرار غامبيا يشكل انتهاكًا صارخًا لمعايير القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يتعلق بمسألة الصحراء”.

وأضاف “هذا العمل الاستفزازي الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، ينتهك القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والحق غير القابل للشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

وختم البيان “لا يمكن لهذا النهج الأحادي الجانب أن يشكك أو يعرقل عملية إنهاء الاستعمار الجارية في الصحراء”.

هذا ويشار الى أن الخارجية الجزائرية لم تستغ قبل أيام قرار جمهورية جزر القمر بافتتاح قنصلية بمدينة العيون، حيث حرجت ببيان مماثل أكدت من خلاله دعمها المتواصل للاطروحة الانفصالية للجمهورية الوهمية.