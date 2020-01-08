بنكيران: “المغاربة كيصوتو علينا لأنهم يثقون فينا و ماشي لأننا دايرين لحية”

هبة بريس – الدار البيضاء
واصل عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية خرجاته المثيرة و التي تحمل في طياتها الكثير من الرسائل لخصومه السياسيين.
و من خلال شريط تم بثه على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك ، تحدث بنكيران عن العديد من الملفات و المواضيع و التي كان أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات.
و أكد بنكيران أن على أعضاء حزبه التخلص من هاجس الانتخابات ، قائلا: “ليس من الضروري أن يكون أعضاء حزبنا دائما من الأوائل، وإذا ما تراجعوا فهي مناسبة لمراجعة أنفسهم ومقارباتهم”.
و تحدث رئيس الحكومة السابق على ثقة المغاربة في مرشحي حزب العدالة و التنمية ، حيث قال : “المغاربة كيصوتو علينا لأنهم يثقون فينا و ماشي لأننا دايرين لحية و لا لابسين حجاب”.
و أضاف بنكيران في ذات الحديث الذي لاقى تفاعلا كبيرا : “المغاربة يصوتون على مرشحي العدالة والتنمية، لأنهم يثقون فيهم وعرفوا أنهم يدافعون على مصالح البلد وليس لأنهم متدينون أو لأنهم يطلقون اللحى ويلبسون الحجاب، وإنما لأنهم يمثلون هيئة سياسية تقبل الإيجابي وترفض ما يخالف مبادئ المغاربة ودينهم”.
الرتبي
في 13:12
المغاربة لا يصوتون عليكم بل البعابيع و الاتابيع ديالكم ومنهم من لن يصوت و الدليل ان عددهم نقص من انتخابات إلى أخرى .اما المغاربة وعددهم 10 ملايين لم يصوت منهم أكثر من 5 ملايين إذن يا كبير المتاسلمين المغاربة لم يفوضوا و لم يصوتوا على أحد
كوكراشة مغربي
في 14:32
الله ينعل ليمايحشم. ضحكتوا علينا وخرجتوا بتقاعد سمين. لا سمحالك ومن عونك علينا
رشيد
في 14:54
كانوا كيتيقوا فيكم
مصطفى
في 15:03
لم تعد لنا أي ثقة فيكم
moghrabi
في 15:09
ليس المغاربة من صوت عليكم بل إنها كتائبكم و القليل ممن بعتم لهم الوهم و صك الغفران.
ولد الدرب
في 15:30
اصلا يا س بنكيران لا ارى حزبا مغربيا يستهل التصويت عليه .كل الأحزاب المغربية جربنها ولا احد في مستوى ثقة الشعب .أفضل ان تحل جميع الأحزاب المغربية وان يخرجوا ليشتغلوا كباقي المغاربة لأنهم أكلوا كل شيء.
علي
في 16:05
كون تحشم وسير تعبد الله حتى تمشي عندو السياسة بزاف عليك وعلى حزبك
مغربي
في 16:12
يجب أن تصحح خطأك المغاربة لا يصوتون عليكم بل التابعين لكم من أصحاب المصالح الخاصة والانتهازيين أمثالكم اما المغاربة فاقوا ويعرفون ما يفعلون
عابر سبيل
في 18:11
كم من المغاربة الذين صوتوا عليكم ؟ وكم نسبتهم ؟
فحسب احصاء 2014 عدد المغاربة تقريبا 34 مليون شخص و الذين صوتوا عليكم حوالي مليون و ثلاثمئة شخص و هو ما يمثل نسبة 3.82%
فأنتم لا تمثلون الا انفسكم لذا لا تتكلمو باسم المغاربة
مغرببة
في 18:27
قلة الحياء. انسان ذو وجه من حجر
الاقناع بالوهم
في 18:41
الذين صوتوا عليكم لا يمثلون سوى أقلية ما كانت لتعطيكم حتى الرتبة الخامسة أو السادسة بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، لو صوت نصف من يحق لهم التصويت… نعم لقد حصلتم على الرتبة الأولى بعدد من الأصوات يعادل النقطة الموجبة للرسوب لو أخدنا بعين الاعتبار عدد الناخبين وليس فقط عدد المشاركين في الانتخابات.إن الأمر شبيه بوضعية المترشح لمباراة حصل على 04 على 20 وفاز بالمباراة مرتبا في المقدمة نظرا لغياب منافسين مؤهلين فعلا التباري.لا تقنعوا أنفسكم بالوهم فإن الغذ لناظره لقريب…
abdou
في 18:42
du bœuf il faut se méfier de devant de la mule il faut se méfier de derrière et du barbu il faut se méfier de les cotés.
Rachid
في 19:07
نكرهك ونكره حزبك إذا لم تستحي فقل ماشئت ولست من النوع الذي يستحيي أعمت لك البصيرة الملايين والكرسي
abd
في 20:58
vous avez déçu , on a plus envie de recommencer .
مخربقي
في 21:53
صيتوهم اوا هاد المرة شوف لي اصوت عليكوم
معرفي
في 21:54
صيتوهم اوا هاد المرة شوف لي اصوت عليكوم
مواطن غيور
في 22:47
الله يلعن اللي ما يحشم.
صنطيحة مع راسك
انا مع الحق
في 23:15
صحيح يا سيد بنكران اننا نثق فيكم لاننا جربناكم وكنتم دائما في الموعد وما عهدنا عليكم نقضا لعهودكم فلم نسجل عليكم ولو خطا واحدا فلا انتم ارتشيتم ولا انتم سطوتم على ممتلكات الامة ولا انتم وظفتم اقاربكم او شبيبة حزبكم ولا انتم اشتريتم شققا في باريز ولا وجدوا عندكم 17مليار سنتيم في منزلكم ولا حكم احد من احزابكم في قضايا مشبوهة فكيف لنا الا نثق بكم . المواطن يبحث عن الناخب التي تتوفر فيه جميع المواصفات التي ذكرت وهي متوفر في حزبكم ولهذا فنحن صوتنا عليكم وسنصوت ان شاء الله عليكم لثقتنا الكبيرة فيكم وما عهدناكم يوما انكم خذلتمونا وطريق النجاح صعب وقد نجحتم رغم احتجاجت ولد زروال ورغم كذب الاقزام الذين لا يهدا لهم بال وهم يكثرون من الكذب ليل نهار لتغليط الناس لكي لا يصوتوا عليكم لكننا نقول لهم تالموا في صمت فنحن سنكون في الموعد مع العدالة والتنمية ان شاء الله