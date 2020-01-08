بنكيران: “المغاربة كيصوتو علينا لأنهم يثقون فينا و ماشي لأننا دايرين لحية”

هبة بريس – الدار البيضاء

واصل عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية خرجاته المثيرة و التي تحمل في طياتها الكثير من الرسائل لخصومه السياسيين.

و من خلال شريط تم بثه على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك ، تحدث بنكيران عن العديد من الملفات و المواضيع و التي كان أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات.

و أكد بنكيران أن على أعضاء حزبه التخلص من هاجس الانتخابات ، قائلا: “ليس من الضروري أن يكون أعضاء حزبنا دائما من الأوائل، وإذا ما تراجعوا فهي مناسبة لمراجعة أنفسهم ومقارباتهم”.

و تحدث رئيس الحكومة السابق على ثقة المغاربة في مرشحي حزب العدالة و التنمية ، حيث قال : “المغاربة كيصوتو علينا لأنهم يثقون فينا و ماشي لأننا دايرين لحية و لا لابسين حجاب”.

و أضاف بنكيران في ذات الحديث الذي لاقى تفاعلا كبيرا : “المغاربة يصوتون على مرشحي العدالة والتنمية، لأنهم يثقون فيهم وعرفوا أنهم يدافعون على مصالح البلد وليس لأنهم متدينون أو لأنهم يطلقون اللحى ويلبسون الحجاب، وإنما لأنهم يمثلون هيئة سياسية تقبل الإيجابي وترفض ما يخالف مبادئ المغاربة ودينهم”.