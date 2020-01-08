صرخة مواطن: “لأول مرة في حياتي اندخل عند البوليس بسبب أوطوهول”

هبة بريس – الدار البيضاء

وجه مواطن مغربي صرخة مدوية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما لحقه من ضرر وفق تصريحاته نتيجة اقتنائه سيارة حولت حياته لجحيم و جعلته يدخل لأول مرة في حياته إلى مقرات الأمن كمشتبه به.

القصة حسب رواية المواطن المتضرر ، تتعلق بكونه اشترى سيارة من نوع “Astra Opel” من لدن الفاعل “أوطو هول” قبل أن يكتشف أن بها بعض العيوب مما دفعه لإرجاعها للشركة التي تعامل معها و طالب بحقوقه قبل أن يتحول لمتهم يحقق معه عناصر الأمن.

و جاء في نص شكاية المعني بالأمر: “شريت سيارة Astra Opel من عند أوطو هول و ندمت بزاف، جابو لیا البولیس باش یدیوني، أول مرة في حیاتي ندخل عند البولیس، أكبر خطأ شریت من عندهم”.

و أضاف المتضرر حسب إفادته: “سیارة مازال دوبلفي و فیھا بزاف المشاكل تتوضع حیاتي في خطر و الحمد على لطف الأقدار، الجمعة الأخیرة بتاریخ 2020/01/03 كادت توقع لیا كارثة، من بعد بزاف دیال المشاكل في السیارة لي مازال دوبلفي و سیر و أجي إلى مركز الصیانة دیال Hall Auto عیت بزاف من ھادشي و قررت نحط السیارة عندھم بتاریخ 2019/12/20، كان فیھا مشكل طرطقة المیكانیك و من بعد طلبت تغییر السیارة دیالي بسیارة أخرى بدون أعطاب و مشاكل متكررة”.

و أوضح المتحدث ذاته: “تم رفض الطلب و من بعد إجتماع حول الموضوع تعرضت فیه للإستفزاز فقدت الصبر و بدیت تنغوت على ھادشي لي تیوقع لیا، تكلمت على حقي بدون سب و بدون عنف، فإذا بیا تنلقا راسي عند البولیس من أجل فتح محضر”.

و استرسل المعني بالأمر قائلا: “واصلت النضال باش نسترجع حقوقي و من بعد مدة من طرق جمیع الأبواب من أجل وضع شكایاتي و طلباتي المشروعة و لبعض الظروف الخاصة تم إتفاق ودي بإسترجاع السیارة الجمعة الأخیرة بشرط یعطیوني تقریر مفصل على الصیانة مع إلتزام على سلامة السیارة من أي عیوب و أعطاب”.

“و فعلا، إسترجعت السیارة من مركز الصیانة و من بعد 20 دقیقة تقریبا في الطریق طاحت لیا أونبان و دخان كثیر تیخرج من المحرك و الكازوال تتكفح بزاف في الأرض مع أثر الزیت و الحمد على السلامة كان یمكن يوقع لیا مشكل خایب بزاف، عیطت على دیبناج باش یدیھا للدار عندي و یا للحسرة سیارة دوبلفي في دیبناج”، يحكي ذات المتضرر في شكايته التي لقيت تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي (الرابط هنا ).