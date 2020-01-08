برلماني: “وزراء الحكومة يتجاهلون عمل أعضاء مجلس النواب و ينقصون منهم”

هبة بريس – الدار البيضاء

لم يستسغ عدد من نواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي طريقة تعامل بعض الوزراء في حكومة العثماني مع أسئلتهم الكتابية الموجهة لهم في عدد من القطاعات.

و كرد فعل على التأخر الحاص في الرد على الأسئلة الكتابية للنواب من طرف الحكومة ، خرج بعض أعضاء مجلس النواب و على رأسهم برلمانيو فريق التجمع الدستوري لانتقاد تعامل الحكومة معهم.

و في هذا الصدد، انتقد عبد الودود خربوش أحد أعضاء فريق التجمع الدستوري تعامل الحكومة مؤكدا أن الجواب بشكل عام عن أسئلة السادة أعضاء مجلس النواب بمثابة إعادة الاعتبار وتقدير عمل هذا المجلس.

وأضاف النائب البرلماني أن عدم الجواب على الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة، يعتبر تجاهل وتنقيص من عمل أعضاء مجلس النواب.

وطالب النائب البرلماني السالف الذكر، بتعجيل الرد على الأسئلة الكتابية، لما تحمله من اعتبارات كونها ذات طابع آني، فضلا عن ارتباطها بالشؤون المحلية التي تعكس انتظارات المواطنين والمواطنات، معتبرا أن تأخر الرد يضع مصداقية النائب ومجلس النواب عامةً أمام المساءلة.