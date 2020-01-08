الأبناك المغربية تسمح للأجانب غير المقيمين بفتح حسابات مصرفية مؤقتة

2020-01-08 / 11:00
2

هبة بريس – الدار البيضاء

في إطار تحديث و تجويد و تبسيط الخدمات التي تشرف على تدبيرها ، و بتنسيق مع مكتب الصرف ، قررت وزارة المالية إدخال رزنامة من الإجراءات التي تروم تيسير تعامل الزبناء مع المؤسسات البنكية بالمغرب.

و في هذا الصدد، قررت الوزارة الوصية بتنسيق مع مكتب الصرف الترخيص للأبناك المغربية بالسماح للأجانب غير المقيمين بفتح حسابات مصرفية بها مؤقتا.

وشرع مكتب الصرف، ابتداء من فاتح يناير الجاري، في تطبيق إجراءات تبسيط شروط فتح حسابات بنكية مؤقتة بإسم الأشخاص الذاتيين من جنسيات أجنبية الذين لم يكتسبوا بعد وضع المقيمين.

وسيتيح هذا الإجراء لفئة عريضة من السياح ورجال الأعمال الأجانب الاستفادة من الخدمات المصرفية للبنوك المغربية، حيث سيصبح بإمكان الألاف من الزوار الأجانب فنح حسابات بنكية بالمغرب دون الحاجة إلى التوفر على إقامة قانونية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مكتب الصرف : الفوسفاط ومشتقاته القطاع الأول على مستوى التصدير في 2022

مكتب الصرف : الفوسفاط ومشتقاته القطاع الأول على مستوى…

2023-08-09 / 09:20
Photo of مطار الرباط سلا.. أزيد من 553 ألف مسافر خلال النصف الأول من 2023

مطار الرباط سلا.. أزيد من 553 ألف مسافر خلال…

2023-08-08 / 17:00
Photo of برلماني ..المغرب يستفيد بدرجة كبيرة من “الشراكة” مع روسيا

برلماني ..المغرب يستفيد بدرجة كبيرة من “الشراكة” مع روسيا

2023-08-08 / 13:00
Photo of حكومة أخنوش تتوفق في تحسن دينامية الاقتصاد الوطني منذ بداية 2023 

حكومة أخنوش تتوفق في تحسن دينامية الاقتصاد الوطني منذ…

2023-08-06 / 14:34
Photo of تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

2023-08-04 / 21:53
Photo of هل لإنسحاب روسيا من مبادرة الحبوب الأممية تأثير على أسعار الغذاء؟

هل لإنسحاب روسيا من مبادرة الحبوب الأممية تأثير على…

2023-08-04 / 10:56
Photo of بوتين يكشف عن إعداد اتفاقيات تجارية مع المغرب

بوتين يكشف عن إعداد اتفاقيات تجارية مع المغرب

2023-08-03 / 15:59
Photo of سوق الشغل .. جهة الدارالبيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى

سوق الشغل .. جهة الدارالبيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى

2023-08-03 / 13:31
Photo of المغاربة يشترون 94.534 سيارة جديدة عند متم يوليوز

المغاربة يشترون 94.534 سيارة جديدة عند متم يوليوز

2023-08-03 / 11:27
Photo of أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الخميس 3 غشت 2023

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الخميس 3 غشت…

2023-08-03 / 09:43

‫2 تعليقات

  2. هل ضروري وضع مبلغ اقل من 9000 يورو في بنك المغرب بتصريح من الجمارك او غير الزامي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق