الأبناك المغربية تسمح للأجانب غير المقيمين بفتح حسابات مصرفية مؤقتة

هبة بريس – الدار البيضاء

في إطار تحديث و تجويد و تبسيط الخدمات التي تشرف على تدبيرها ، و بتنسيق مع مكتب الصرف ، قررت وزارة المالية إدخال رزنامة من الإجراءات التي تروم تيسير تعامل الزبناء مع المؤسسات البنكية بالمغرب.

و في هذا الصدد، قررت الوزارة الوصية بتنسيق مع مكتب الصرف الترخيص للأبناك المغربية بالسماح للأجانب غير المقيمين بفتح حسابات مصرفية بها مؤقتا.

وشرع مكتب الصرف، ابتداء من فاتح يناير الجاري، في تطبيق إجراءات تبسيط شروط فتح حسابات بنكية مؤقتة بإسم الأشخاص الذاتيين من جنسيات أجنبية الذين لم يكتسبوا بعد وضع المقيمين.

وسيتيح هذا الإجراء لفئة عريضة من السياح ورجال الأعمال الأجانب الاستفادة من الخدمات المصرفية للبنوك المغربية، حيث سيصبح بإمكان الألاف من الزوار الأجانب فنح حسابات بنكية بالمغرب دون الحاجة إلى التوفر على إقامة قانونية.

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