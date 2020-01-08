إيران تقصف قاعدة عين الأسد بالصواريخ ردا على اغتيال سليماني ومقاتلات أمريكية تتجه نحو إيران

هبة بريس - وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني إن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة عين الأسد حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية ردا على اغتيال قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.جد

“المتحدثة باسم البنتاغون قالت : “في حوالي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الولايات المتحدة الشرقي بتاريخ 1/7 ، أطلقت إيران ما لا يقل عن عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق. من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت على الأقل قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان عسكريين امريكان وأفراد من قوات التحالف في عين_الأسد و اربيل. :نحن نعمل على تقييم الأضرار الأولية للمعركة. في الأيام الأخيرة واستجابة للتهديدات والإجراءات الإيرانية ، اتخذت وزارة الدفاع جميع التدابير المناسبة لحماية موظفينا وشركائنا: كانت هذه القواعد في حالة تأهب قصوى بسبب دلائل على أن النظام الإيراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة، أثناء قيامنا بتقييم الموقف وردنا ، سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية والدفاع عن أفراد الولايات المتحدة والشركاء والحلفاء في المنطقة.”

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