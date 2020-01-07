طعنة غادرة تنهي حياة شاب بمارتيل

اس. بويعقوبي- هبة بريس

استيقظت مدينة مرتيل في الساعات الأولى من صباح اليوم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، بعد تلقيه طعنات غادرة بواسطة سكين.

تفاصيل الجريمة تعود الى اقدام الجاني على توجيه طعنات غادرة لشاب آخر إثر مشادات كلامية بينهما داخل محل للألعاب، قبل أن تتطور الأمور الى ملاسنات ومن بعدها الى جريمة قتل.

وتمكنت المصالح الأمنية بمرتيل من توقيف الجاني الذي فر من مكان الحادث، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وفتح تحقيق معه حول ظروف الجريمة وأسبابها.

من جانب ٱخر نقلت الوقاية المدنية جثة الضحية حيث تم إيداعها في مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان.