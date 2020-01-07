العثماني: “المواطن خاصو يعاون الحكومة باش نحاربو الفساد”

هبة بريس – الدار البيضاء

لطالما شكل موضوع الفساد نقطة سوداء في عدد من القطاعات بالمغرب خاصة ذاك المتعلق بالإدارة العمومية و التي كانت إحدى محاور خطاب عاهل البلاد قبل أشهر و التي عدد من خلالها تداعيات ذلك على تنمية المغرب و تقدمه و كذا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

و في هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تزامنا و افتتاح أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عامة المواطنين للمساهمة في القضاء على الفساد من خلال دعم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد.

و وجه العثماني الدعوة للمواطنين للانخراط بشكل واعي في محاربة آفة الفساد واصفا إياه بالحلقة الأدق لكسب الرهان، لما للمواطن من تأثير فعال في الامتناع عن الاستجابة لإغراءات هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.

و شدد رئيس الحكومة على أن المواطن الواعي والمنخرط له دور أساسي في مكافحة الفساد من خلال المساهمة إيجابيا في الديناميكية الإصلاحية والنفس الإيجابي الشامل الذي يقوي الثقة الجماعية من خلال فضح الاختلالات والتبليغ عنها، والتثبت عند نقل الأخبار وترويجها.

و اعتبر رئيس الحكومة أنه من الضروري إيلاء العناية الكبرى للتربية والتكوين والتحسيس والإعلام وكذا المراقبة والزجر في ظل دولة الحق والقانون وقيم الحرية والعدل والنزاهة والشفافية.