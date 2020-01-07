رسميا .. البرلمان الإسبانى ينتخب بيدرو سانشيز رئيسا جديدا للوزراء

هبة بريس - وكالات

ثبّت البرلمان الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز رئيساً للحكومة بعد أن فاز بتصويت على الثقة في مجلس النواب.

وحصل سانشيز الذي يُتوقع أن يشكل حالياً حكومة ائتلاف غير مسبوقة مع اليسار الراديكالي من حزب “بوديموس”، على 167 صوتاً فيما صوّت 165 نائباً ضد تنصيبه رئيساً للحكومة وامتنع 18 نائباً عن التصويت.

هذا وبعد فترة طويلة من الجمود السياسي وإجراء الانتخابات مرتين في عام 2019، سيكون لإسبانيا حكومة نظامية لأول بعد نجاح سانشيز، وسوف تكون حكومته هي أول حكومة ائتلافية في تاريخ البلاد الحديث.