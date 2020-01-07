رغم رفض إدارة الرجاء خوض اللقاء.. الجامعة تعين رسميا حكام المقابلة

هبة بريس – الدار البيضاء

في الوقت الذي نأت جامعة الكرة بالمغرب عن التدخل في ملف مباراة الدفاع الحسني الجديدي و الرجاء الرياضي و التصعيد الذي شهدته الأزمة بين إدارة الرجاء و العصبة الاحترافية خاصة في ظل تشبت كل طرف بموقفه ، العصبة بإقامة اللقاء في وقته المبرمج سلفا و الرجاء باستحالة إجرائه لكون لاعبي و طاقم النادي متواجدون حاليا بالجزائر، أفصحت مديرية التحكيم التابعة للجهاز الجامعي قبل لحظات عن أسماء حكام المباراة.

و جاء في بلاغ للجامعة نشر بالموقع الرسمي أن الحكم عبد الرحيم اليعقوبي هو من سيتكلف بإدارة لقاء الدفاع الجديدي و الرجاء الرياضي و الذي سيجرى يوم الثلاثاء سابع يناير بملعب العبدي بالجديدة بداية من الساعة السابعة مساءا.

و وفق البلاغ ذاته ، فسيقود اليعقوبي من عصبة الشرق هذا اللقاء بمساعدة يحي النوالي و علاء الدين البوشتاوي ، فيما أنيطت مهمة حكم رابع لمحمد الفقير من عصبة عبدة دكالة.

و ينتظر المتتبعون الساعة السابعة مساءا لمعرفة هل سيتشبث فعلا نادي الرجاء بموقفه الرافض لإجراء اللقاء أم أن فريق الأمل الذي يقوده بوشعيب المباركي هو من سيعوض الفريق الأول في هذا اللقاء الذي اثار الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة.