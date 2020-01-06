جمعويون يطلقون حملة “دفء” بمارتيل ويوزعون مساعدات على المتشردين

هبة بريس : نجلاء مزيان

تواصل جمعية الرجمة للاعمال الاجتماعية بشراكة مع جمعية التربية والتكوين والتنمية الاجتماعية فرع مرتيل وجمعية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمرتيل نشاط حملتها ” دفئ ” على مدار الأيام الجارية.

الجولة التي يشارك فيها مجموعة من الشباب والشابات مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي حيث انطلقت ليلة السبت 4 دجنبر 2020 عند منتصف الليل قرب إقامة حفصة، بالقرب من السوق المركزي بذات المدينة.

وخلال الحملة انتقل الشباب بالسيارات في كل شوارع وأحياء المدينة، بحثا عن كل من يفترش الأرض، لتقديم يد العون لمن دفعتهم الظروف القاسية للنوم في الخلاء .

وتوجه الحملة الشكر لكل من ساند وساهم في العمل، في إطار تخفيف المعاناة عن المشردين في الشوارع.