ابنة أصالة تكشف سر خطير بعد طلاق أمها من طارق العريان

هبة بريس - متابعة

كشفت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، لأول مرة سر طلاق أمها من المخرج المصري طارق العريان، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن الانفصال تماما.

وتحدثت بنت المطربة أصالة، شام الذهبي، عن خبر انفصال والدتها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكتبت في حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام: «لقد تغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة، نحن حلقة حب ودعم لا نهاية لها، وسنكون قادرين دائما على النهوض».

وأضافت: «هذا اختبار آخر لإظهار طبيعتك الحقيقية بكونك إمرأة مقاتلة، مصنوعة من الفولاذ، قاومت المرض والأذى والخيانة، أنا فخورة بك دائما أمي».

وأعلنت أصالة اليوم، طلاقها رسميا من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، بعدما ترددت مؤخراً معلومات تشير إلى انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان، وسط تكتم كامل من الطرفين، حيث فاجأت أصالة جمهورها معلنة خبر انفصالها نهائياً عن زوجها.

وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: «صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه».ش