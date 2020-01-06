الحبس النافذ والغرامة لشاب شتم مسؤولين من داخل مستشفى تطوان

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، مساء اليوم الإثنين 6 يناير ، الحكم بالسجن سنتين نافذة ، و 5000 درهم غرامة، في حق الشاب المدعو : “سعيد . ش” الشهير ب : “التيبورون”، الذي ظهر في شريط فيديو وهو يسب الملك وبعض المسؤولين ، بسبب إهمال علاجه وإنعدام التجهيزات الطبية بمستشفى سانية الرمل بتطوان.

وكان الشاب قد خرج في فيديو آخر يعتذر من خلاله لكل من أساء إليهم ، بمافي ذلك الملك ، معبرا عن أسفه، وموضحا على أنه كان في حالة غير طبيعية بسبب الألم الشديد الذي ألم به الناتج عن حادثة السير .

وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان، قد قررت وضع الشاب وهو في العشرينيات من العمر رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “الصومال” المحلي وذلك على خلفية تهم موجهة اليه تتعلق باخلال احترام رموز البلاد واهانة موظفين عموميين.

وكان المُعتقل قد ظهر في فيديو تلفظ فيه بعبارات مخلة للاحترام الواجب للملك ومهينة للمسؤولين المغاربة والأطر الطبية بمستشفى سانية الرمل بدعوى عدم الاهتمام الذي لقيه في المستشفى لكونه كان مصابا في قدمه.