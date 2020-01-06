بعد خرجاته المثيرة …مقاضاة ”ولد لكرية“بتهمة النصب والاحتيال على المغاربة

هبة بريس ـ الرباط

كشف محمد القاسيمي مدير نشر الزميلة ”علاش تيفي“ عن رفع حاتم حجي مدير نشر موقع ”لونكيط.ما“ دعوى قضائية ضد مغني الراب المعروف بولد لكرية، وذلك على خلفية خروجه الإعلامي الأخير وصكه مجموعة من الاتهمات للأخيران.

محمد القاسيمي نشر نسخة من الشكاية موجهة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، ضد يوسف المحيوت (ولد لكرية)، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والسب والقذف والتشهير، ومحاولة تلفيق صفة ممثل دولة والتبليغ عن وقوع جرائم، حسب ما توضحه نسخة الشكاية.

هذا وتأتي هذه الشكاية بعد التطورات المثيرة التي عرفها ملف أغنية ”عاش الشعب“ لمغني الراب الثلاثة، حيث خرج ليلة قاتح السنة الميلادية الجديدة ”ولد لكرية“ بمنبر الزميلة ”علاش تيفي“ ليكشف أنه يتخلى عن مسؤليته في الأغنية وأنها كانت مجرد كاميرا خفية فقط موجهة الشعب المغربي.

لكن وبعد ثلاثة أيام فقط على خروجه المثير عاد ليعلن رفق صديقه مغني الراب ”لزعر“ المشارك هو الآخر في الأغنية أن خروجه جاء بعد تعرضه للمساومة من طرف الشخصين اللذان ظهرا برفقته في الشريط وهما مدير نشر الجريدة صاحبة الخروج الإعلامي الذي خلق ضجة قوية لدى الرأي العام، وحاتم حجي مدير نشر موقع ”لونكيط.ما“ المختص في التحقيقات الصحفية.

ولد لكرية اعتبر أن مشاركته في عملية مساومته كما يدعي جاءت فقط من أجل الحصول على دليل وتقديمه للمتتبعين، على حد تعبيره.

الزميل محمد القاسمي رد بتدوينة مرفقة بشكاية علق من خلالها قائلا :” مع الأسف ولد الكريا يكذب ويمثل على الجميع، للنضال رجاله يا أخي، في مغربنا الحبيب نريد زعامات لا تقول كميرا خفية ثم تنقلب وتقول شراوني بألفين درهم وكدخل وتخرج فالهضرة وتلعب بمشاعر المغاربة وتعكس صورة مخالفة للواقع وترمي الناس بالباطل “.