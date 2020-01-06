بالفيديو .. لحظة وفاة مطرب مشهور على الهواء خلال حفله

هبة بريس - متابعة

توفي مطرب شهير على الهواء مباشرة أثناء إحيائه حفلًا وبعد إسدال الستار وعدة محاولات من فريق عمل الحفل لإسعافه إلا أنهم فوجئوا بوفاته على الفور قبل وصوله إلى المستشفى.

يظهر مقطع الفيديو الفنان البرازيلي وهو يرقص ويؤدي أغانيه على المسرح مرتديًا قبعة راعي البقر، بينما تفاعل معه الجمهور، وفجأة سقط على وجهه ميتًا وحاول المسعفون إنقاذه دون جدوى.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطرب البرازيلي الشهير جوليانو سيزار للحظة وفاته على المسرح أثناء إحيائه حفلا أمام أعين الجمهور متعرضًا لنوبة قلبية مفاجئة، حيث بدأ يشعر بتعب مفاجئ أثناء الحفل ثم سقط مغشيا عليه أمام الكاميرات.

من ناحيتها أعلنت الشركة المنتجة لأعماله اكسبلوسيون ميوزيك عن وفاته عبر صفحتها على “الفيس بوك”، قائلة: “إنه أسوأ خبر قد نعلن عنه.. فقد أصيب جوليانو سيزار بنوبة قلبية مفاجأة أثناء غنائه على المسرح في أونيفلور بولاية بارانا جنوب البرازيل”. يذكر أن الفنان البرازيلي يبلغ من العمر 58 عامًا.