”حزب زيان“ يرفض دعوة لجنة بنموسى من أجل تقديم رؤيته للنموذج التنموي

هبة بريس – الرباط

كشف بلاغ صحفي عن رفض الحزب المغربي الحر لتقديم رؤيته حول النموذج التنموي، بعدما وجهت له الدعوة من طرف شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي، وذلك ”احتراما لمبادئ الحزب القائمة على الدفاع عن القيم الكونية للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان“ على حد تعبير البلاغ.

وأفاد البلاغ ”على إثر توجيه السيد شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي، دعوة للحزب المغربي الحر لتقديم رؤيته حول النموذج التنموي بتاريخ 04 يناير2020، عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا مساء يوم الأحد 05 يناير لتدارس هذا الموضوع“.

واسترسل ذات البلاغ :”وبعد تقديم أعضاء المكتب السياسي لوجهات نظرهم أمام السيد المنسق الوطني والتي انصبت معظمها على رفض الاستجابة لدعوة لجنة النموذج التنموي، احتراما لمبادئ الحزب القائمة على الدفاع عن القيم الكونية للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، والتي تتعارض مع مشروع إعداد نموذج تنموي موحد تجتمع عليه كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية، وهو ما قد يشكل مساهمة في صناعة نظام شمولي جديد سيفرغ المؤسسات الدستورية المنتخبة من جدواها“.

وزاد ذات المصدر قائلا :”وعليه، كلف المكتب السياسي للحزب المغربي الحر المنسق الوطني الأستاذ محمد زيان لإبلاغ رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اعتذار الحزب عن الاستجابة لدعوته إيمانا منه بأن كافة مشاريع ومحاولات توحيد الفكر السياسي والتنموي في الأنظمة الشمولية كان مآلها الفشل، ولأنها تضرب في العمق قيم الإبداع والتفكير والنقد والحق في الاختلاف والتي تعتبر الأساس المتين لأي مجمع ديمقراطي متمدن ومتحضر“.

وختم البلاغ الموقع من طرف المنسق الوطني للحزب المحامي محمد زيان بالقول :”كما عبر الحزب في رسالته الموجهة للسيد شكيب بنموسى على أن المشروع التنموي والبرنامج السياسي للحزب المغربي الحر لا يمكن عرضه إلا أمام الشعب المغربي وكتلته الناخبة والذي يبقى له كامل السلط في اختيار النموذج الذي يراه مناسبا لقناعاته وانتظاراته في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف“.