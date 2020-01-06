أردوغان يهدد: لن نقف مكتوفي الأيدي

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء المشهد المعقد والمتغير الناجم عن تنافس القوى الإقليمية والعالمية في منطقتنا.

وأضاف الرئيس التركي، أن التحالفات الإقليمية القائمة ضد تركيا في شرق المتوسط تستحوذ على أهمية كبيرة لمستقبلنا القريب.

وكان أردوغان أعلن الأحد، أن الجنود الأتراك بدؤوا يتوجهون إلى ليبيا بشكل تدريجي.

كما علق الرئيس التركي على مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، حيث اعتبر أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، وأن مرحلة أخرى ستعقبه.

وصرح خلال مقابلة تلفزيونية بأنه يعتقد أن قتل قائد رفيع المستوى لدولة، لن يبقى دون رد، مشيرا إلى أن اختيار الولايات المتحدة سليماني على وجه التحديد، من شأنه تصعيد حدة التوتر في المنطقة.

وقال الرئيس التركي إنه يجب السيطرة على هذا التوتر قبل أن يصل مرحلة من شأنها إلحاق الضرر بجميع الأطراف، معتبرا أن أنقرة تراقب عن كثب وبقلق أزمات قريبة تتعلق باستقرار وسلامة المنطقة بسبب مقتل سليماني.

ومن المقرر أن يصل الأربعاء المقبل إلى تركيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث مجمل القضايا الإقليمية.