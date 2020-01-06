خليفة قاسم سليماني: سنقاتل لإخراج أمريكا نهائيا من المنطقة 

هبة بريس - وكالات

أكدت وسائل إعلام حكومية، اليوم الاثنين، إن القائد الجديد لفيلق القدس في إيران، إسماعيل قاني، قال إنه يهدف لاستئصال شأفة الولايات المتحدة من المنطقة بعد مقتل قائدها قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.

ونقلت الإذاعة الحكومية عن إسماعيل قاني قوله، قبل مراسم تشييع سليماني في العاصمة طهران، “نعد بمواصلة طريق الشهيد سليماني بنفس القوة.. والتعويض الوحيد لنا هو إخراج أمريكا من المنطقة”، وفقا لرويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد أمس الأحد، “برد كبير” على إيران إذا ثأرت طهران لمقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني.

وأبلغ ترامب الصحفيين، أنه مستعد لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية، لأن إيران قتلت أمريكيين. مضيفا أن إدارته “قد تدرس” نشر معلومات مخابراتية تتعلق بعملية قتل سليماني.

وقال ترامب للصحفيين: “مسموح لهم بقتل مواطنينا، مسموح لهم تعذيب وتشويه مواطنينا، يُسمح لهم باستخدام القنابل التي تزرع على الطرقات وتفجير مواطنينا. ويجب عينا ألا نلمس مواقعهم الثقافية؟ هذا لا يعمل. لا يصح هكذا”، وفقا للمكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وأضاف ترامب: “إذا حدث ذلك “الهجوم الإيراني”، فإنه قد حدث. وإذا فعلوا شيئًا، فسيكون الرد كبيرا”.