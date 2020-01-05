ترامب يتوعد إيران مجددا بـ”أقسى رد”.. ويخاطب الكونغرس

هبة بريس - وكالات

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة سترد سريعا و”ربما بطريقة غير متناسبة” إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أمريكي.

وقال ترامب على تويتر “هذه المنشورات الإعلامية تمثل إشعارا للكونغرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أمريكي، فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل وربما بطريقة غير متناسبة. مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنه صدر رغم ذلك.

وتأتي تهديدات ترامب بعد إعلانه أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أميركيين أو أي أصول أميركية ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال ترامب على “تويتر”: “إيران تتحدث بجرأة شديدة بشأن استهداف أصول أميركية محددة للرد على قتل سليماني”.

وأضاف ترامب أن بلاده “حددت 52 موقعا إيرانيا” وأن بعضها “على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة وبقوة كبيرة”.

وتابع: “الولايات المتحدة لا تريد أي تهديدات أخرى!”، مشيرا إلى أن الأهداف المحددة تمثل 52 أميركيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأميركية بطهران عام 1979