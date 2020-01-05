هام للسائقين.. رسوم جديدة بين 100 و300 درهم لأصحاب السيارات

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هبة بريس - الرباط
أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوما خاصا بالرسوم الخاصة بتمويل الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والتي عوضت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
المرسوم الجديد الذي وقعه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أحدث رسوما جديدة انضافت إلى الرسوم المطبقة حاليا على السائقين.
ومن بين الرسوم الجديدة التي حملها المرسوم الجديد رسوما تهم خدمات من قبيل رسم تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها أو تبدیل سندها أو تسلیم نظير له، وقيمته 300 درهم، ثم رسما آخر يتعلق بتسليم رخصة السياقة أو تمديدها، وقيمته 250 درهما، ورسم يهم تبدیل رخص السياقة أو تسلیم نظير منها، وقيمته 100 درهم.
اليعقوبي
في 23:16
تذ كرو جيدا ان الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال اعفت السيارات التي يفوق زمن استعمالها 25 سنة من الضريبة لان من يستعملها قطعا من الفئة الهشة محدودة الدخل وجاء بنكيران وفرض على المستضعفين اداء هذه الضريبة لانه يشفق على الضعفاء وماذا ينتظر من خليفته العثماني الا ضرب جيوب من لاحول ولا قوة لهم ليدافعو عن انفسهم الا الله الذي نساله ان يرد بنا وبهؤلاء الذين وجدو لخدمة اصحاب الثروات كمستوردي المحروقات وغيرهم