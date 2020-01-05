هام للسائقين.. رسوم جديدة بين 100 و300 درهم لأصحاب السيارات

هبة بريس - الرباط

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوما خاصا بالرسوم الخاصة بتمويل الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والتي عوضت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

المرسوم الجديد الذي وقعه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أحدث رسوما جديدة انضافت إلى الرسوم المطبقة حاليا على السائقين.

ومن بين الرسوم الجديدة التي حملها المرسوم الجديد رسوما تهم خدمات من قبيل رسم تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها أو تبدیل سندها أو تسلیم نظير له، وقيمته 300 درهم، ثم رسما آخر يتعلق بتسليم رخصة السياقة أو تمديدها، وقيمته 250 درهما، ورسم يهم تبدیل رخص السياقة أو تسلیم نظير منها، وقيمته 100 درهم.