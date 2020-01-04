مكناس : والدة التلميذ المحكوم بثلاث سنوات تناشد الملك للعفو على ابنها (فيديو)

هبة بريس- الرباط

ناشدت والدة التلميذ أيوب المحكوم بثلاثة سنوات سجتا نافذا، على خلفية تدوينة له نشرها على حسابه بموقع “فايسبوك” استعمل فيها كلمات لاغنية “عاش الشعب” المثيرة للجدل ، ( ناشدت) الملك محمد السادس من أجل العفو عن ابنها الذي لم يكن يدري عاقبة منشوره.

الأم وبنبرة تملؤها الحسرة على فلذة كبدها، وجهت عبر منبر “هبة بريس” ، مناشدة لجلالة الملك من أجل النظر بعين العطف على ابنها أيوب الذي كان يتابع دراسته بقسم الاولى باكالوريا، مؤكدة أنه منذ اعتقاله والاسرة تعيش حالة من الحزن، علما ان والده الذي أمضى أزيد من 34 سنة في القوات المسلحة الملكية وجه بدوره في وقت سابق نداء استعطاف للجالس على العرش بالعفو عن ابنه.

تفاصيل القضية بدأت مطلع شهر دجنبر المنصرم؛ حيث توبع التلميذ في حالة اعتقال بجلسة 3/12/2019 كأول جلسة، تم تأخيرها إلى 10/12/2019، وتم بعدها حجز الملف للتأمل بجلسة 17/12/2019، التي صدر فيها الحكم الصادم بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع مصادرة الهاتف النقال لفائدة أملاك الدولة.

هذا، وقد شن العديد من النشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح التلميذ أيوب، وإنقاذه من مصير مظلم، إذ سينتقل تلميذ لا يزال في ربيعه الثامن عشر من فصول الدراسة إلى زنازين السجون، وهو ما سيكون سببا في تضييع مستقبله.