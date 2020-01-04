برشيد.. مصرع شخصان في حادثة سير مروعة بأولاد عبو

محمد منفلوطي_ هـــــــبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن الطريق الرابطة بين مركز اولاد سعيد وجمعة اولاد عبو باقليم برشيد، كانت مسرحا لحادثة سير مميتة اسفرت عن مصرع رجل وامرأة كانا على متن دراجة نارية في اصطدام قوي بين سيارة خفيفة، ضمن حادثة سير مروعة خلفت استياء كبيرا واستنفارا بين صفوف عناصر الدرك الملكي بمركز اولاد عبو.

واضافت مصادرنا، أن لا حديث اليوم داخل أوساط ساكنة منطقة أولاد عبو بإقليم برشيد، إلا عن الحالة البئيسة والمزرية التي آلت إليها الطريق الرابطة بين دماعتهم وجماعة اولاد سعيد في اتجاه مدينة سطات، والتي أضحت في وضعية يصعب المرور عبرها نظرا لكثرة الحفر وتآكل الجنبات مما يتسبب في وقوع عدة حوادث ، وإلحاق أضرار بالحالة الميكانيكية لعشرات العربات التي تمر منها .

ولعل الوضعية تستدعي من المسؤولين التعجيل بالتدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه ، درءا لكل ما ينجم عن وضعية هذا المحور الطرقي الذي يعرف كثافة في الاستعمال ، ويجنب السائقين وخصوصا أصحاب الطاكسيات ومن يتنقل يوميا من الموظفين ، يجنبهم المحن والمعاناة التي يلاقونها امام كثرة الحفر والذين ضاقوا منها ذرعا أمام لامبالات المسؤولين الذين يكتفون فقط بعملية الترقيع هنا وهناك لدر الرماد في الأعين ، وإسكات الأصوات المنددة بوضع شاذ قض مضجعهم ، حيث لم يبق إلا أن تنطق الطريق وتحدث بنفسها المسؤولين عن أخبارها ، وتحكي مآلها التعس الذي جعلها لا تسدي الخدمات وفق ما يطمح إليه المواطن بالخصوص والمسافرون عموما والذين يمنون النفس بأن ينعموا بالسلامة في سفرياتهم جيئة وذهابا.