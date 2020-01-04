حفتر يعلن “النفير العام” ضد تركيا ويدعو لـ”الجهاد”

هبة بريس - وكالات

دعا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في كلمة متلفزة، بثت مساء الجمعة، إلى النفير العام، و”الجهاد”، وفق تعبيره، ضد أي قوات يتم إرسالها إلى ليبيا، ويقصد بذلك تركيا، التي تعتزم القيام بذلك بطلب من حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

وقال حفتر من مدينة بنغازي الليبية، شرقي البلاد، إن قواته على الاستعداد لمواجهة القوات التركية الداعمة لحكومة الوفاق، مؤكدا أن “المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة طرابلس فحسب، بل أصبحت حربا في مواجهة مستعمر غاشم”.

وحرض ضد حكومة الوفاق، والعاصمة طرابلس، وقال: “لم يعد تحرير طرابلس محل شك لدى الشعب الليبي وقواته المسلحة والعالم، بعد أن استنزف الإرهاب منذ الرابع من أبريل كل طاقته، وتلقى من الضربات الموجعة ما شتت تجمعه وأفقده غالبية مقاتليه وعتاده، حتى لجأ إلى تجنيد الأطفال والمرتزقة، والزج بهم إلى الموت والهلاك”، رغم أن حفتر هو الذي يتهم باستخدام المرتزقة، وتجنيد الأطفال، وفق ما تم توثيقة بتقارير دولية سابقا.

وتحدث حفتر عن “ساعة الصفر للاقتحام الكاسح الواسع وبداية المعركة الحاسمة التي تشرف الآن على أن تتوج بالنصر والفتح المبين”، رغم أنه تحدث عن هذه الساعة لأكثر من مرة، وسط فشل لقواته بإحراز أي تقدم في طرابلس.

وأوضح أن “المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة طرابلس فحسب، بل يشتد سعيرها ويتأجج لهيبها لتصبح حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يراه في ليبيا أرثه التاريخي، وأنها أرض بلا شعب”.

وتحدث قاصدا تركيا بالقول، إنها “مستعمر يحلم باستعادة إمبراطورية أجداده بطوب من الجهل والتخلف والغطرسة والطغيان، وقهر أمة العرب، ونهب ثرواتها، ويحشد قواته اليوم لغزونا واحتلال أرضنا، واستعباد شعبنا من جديد”.

وهاجم حكومة الوفاق وعلاقتها بتركيا، قائلا إن أنقرة “وجدت من الخونة من يوقع معها اتفاقية الخنوع والذل والعار، بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي؛ لاستباحة أرضنا وسمائنا، ولكن هيئات”.