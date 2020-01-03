القاسمي : خروج ولد الكرية بتصريحه المثير ما هو إلا تعبير عن قناعته الشخصية

هبة بريس – الرباط

نشر محمد القاسمي، مدير نشر الزميلة “علاش تيفي”، تدوينة عبر حسابه الشخصي بـموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، يكشف من خلالها حيثيات التصريحات الآخيرة التي أعلن عنها “ولد الكرية” بخصوص أغنية “عاش الشعب” التي تم تأديتها قبل شهرين رفقة مغنيا الراب الآخرين :”لزعر“ و ”لكناوي“.

ودون الصحافي محمد القاسمي قائلا :”خروج ولد الكرية بتصريحه المثير ما هو إلا تعبير عن قناعته الشخصية والتي اختار البوح بها عبر قناة علاش تيفي، وبالتالي كفانا من التأويلات والقراءات والتخمينات والاتهامات وغير ذلك لأنه لو دخل السجن فلا أحد من هؤلاء المتضامنين الذين صفقوا له منذ أن تربعت أغنية “عاش الشعب” على عرش الطوندونص المغربي سيستطيع تنظيم وقفة تضامنية مع الرجل بل سيكتفون بالتدوينات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل تلك الأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة إليه وإلى أسرته التي لازالت تحتاج إليه … على حد قوله”.

وأضاف محمد القاسمي، في تدوينته عبر صفحته الرسمية بـ “الفايسبوك، “أما تفسير الغريب للأغنية فقد قهقهت لذلك في إبانه وأنا أحتسي الشاي حينئذ كما ظهر ذلك جليا في الفيديو ، وعلمت حينها أن تصريحه سيخلق جدلا واسعا وسيهز الرأي العام الوطني والدولي، وبذلك كان لنا فضل فتح سنة 2020 بنقاش عميق حول من يجب أن يتزعم النضال ؟ وكم يكفينا من الوقت لنقول أن فلانا مناضلا حقا؟ وهل كل من ظهر فهو مناضل؟ وهل التغيير سيكون بالركوب على أمثال ولد الكرية؟ وهل ولد الكريا ومن معه يمثلون الشعب المغربي؟

واعتبر مدير نشر موقع “علاش تيفي” التي كانت سباقة للتصوير مع ولد الكريا أثناء تراجعه عن أقواله السابقة بأغنية عاش الشعب، بالقول “أسئلة كثيرة تحتاج إلى نقاش مجتمعي كبير وليس الاكتفاء بالحديث في المقاهي والمطاعم ورمي الناس بالباطل والرضوخ للميزاجية في المواقف، المجتمع يحتاج لمن يدافع على حقوقه لا من يدفع به للدخول إلى السجون ظلما وعدوانا… ثم بعد ذلك يقول “الله يطلق سراحوا”، ولد الكريا واحد ممن فهم أن القضية أكثر منه بكثير والله أعلم”.