وجدة : توقيف شخصين متورطين بشبكة الاتجار الدولي للمخدرات

هبة بريس ـ وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 03 يناير الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه تم توقيف المشتبه فيه الأول بدوار “كزناي” بمنطقة بني درار، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل مستودع عن العثور على 20 رزمة من المخدرات يناهز وزنها الإجمالي حوالي نصف طن من مخدر الشيرا، وحجز سيارتين، في حين مكنت إجراءات البحث من توقيف الشخص الثاني بمدينة بركان للاشتباه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة على توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه القضية ، في سياق العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.