العثماني : نواجه المشاكل بكل شجاعة و سعيدون بانطلاق أشغال لجنة النموذج التنموي

هبة بريس ـ الرباط

انتقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ما وصفها بـ”النبرة السلبية التشاؤمية”، تجاه العمل الحكومي، بالرغم من الانجازات الدالة التي تحققت على عهد الحكومة التي يقودها.

وقال العثماني، الذي كان يتحدث عشية الجمعة 03 يناير 2019، خلال لقاء تواصلي نظمه الفضاء المغربي للمهنيين بسلا، “أستغرب الحديث عن فشل الحكومة في تحقيق عدد من المنجزات، كما حصل بداية الأسبوع الجاري، عندما اتهمت المعارضة الحكومة بفشل مخططاتها الصناعية”، مشيرا في مقابل ذلك، إلى نجاح الحكومة في تحقيق قفزة نوعية على صعيد القطاع الصناعي.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع “الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين في ظل النموذج التنموي”، نواجه المشاكل بكل شجاعة، ونحرص على معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة، مؤكدا استعداده الدائم للاستماع لمشاكل كافة الشرائح الاجتماعية والعمل على حلها، بحيث لا يتردد في لقاء المهنيين، لأخذ مقترحاتهم وأفكارهم، بغرض الاستجابة لمطالبهم.

وفي شق اخر، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، متحدثا عن لجنة النموذج التنموي،”لنا الثقة في اختيار جلالة الملك، والثقة في أن الأمور ستكون جيدة باذن الله، وسنرى المخرجات، لنرى ما هي الأمور التي يمكن تطبيقها، وكيف يمكن ذلك”.

وأضاف العثماني في نفس اللقاء “سعيدون بلحظة انطلاق أشغال لجنة النموذج التنموي الجديد، هي التي ستعطينا مخرجاتها، والحكومة ليست طرفا مباشرا”.

ويسجل العثماني ان “اللجنة ستستمع لمختلف الأطراف والقوى الحية للمجتمع، ونتمنى لهم كل التيسير، وأن تخرج أمورهم بطريقة مفيدة لبلدنا”.