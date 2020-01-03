برلماني يسائل الحكومة حول ” تجويد قطاع التعليم “

هبة بريس ـ الرباط

وجه النائب البرلماني محمد الحجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، قصد تجويد قطاع التعليم بإقليم تاونات.

ووجه النائب البرلماني، سؤالا كتابياً للوزير، يستفسره حول أسباب التأخر في إنجاز عدد من الأقسام الدراسية بالمؤسسات التعليمية التابعة لدائرة غفساي وقرية أبا محمد ودائرة تاونات، وكيفية تدارك هذا التأخير .

كما وجه محمد الحجيرة لذات الوزير، سؤالاً كتابياً عن الخطوات التي ينوي القيام بها للتعجيل بالبرنامج الجهوي لجهة فاس-مكناس الخاص بإنجاز المدارس الجماعاتية على مستوى أقاليم وعمالات الجهة، بعدما تبين وجود حاجة ملحة وراء إحداث مجموعة من المدارس الجماعاتية على المستوى الوطني، كبديل عن المدارس الفرعية قصد معالجة العديد من المعيقات بالعالم القروي على مستوى المنظومة التعليمية.

وساءل الوزير ايضا عن كيفية تدارك الإقصاء الذي تعرض له بعض الطلبة المنحدرين من إقليم تاونات الذين يتابعون دراستهم في التعليم العالي من المنحة الجامعية برسم الموسم الجامعي 2019-2020، التي تعتبر كأبسط حق من حقوقهم كأبناء ينحدرون من مناطق نائية ومن أسر معوزة.