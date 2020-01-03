وجدة .. سرقة سيارة أجرة كبيرة والعثور عليها محروقة

هبة بريس : وجدة

وقعت في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس 02 يناير الجاري، سرقة سيارة أجرة من الصنف الكبير من نوع مرسيديس 240 بحي كولوش بمدينة وجدة في ظروف غامضة.

وحسب مصدر مطلع، فبعد ركون السائق ح.ع ( كاتب عام النقابة الوطنية لسائقي سيارات الاجرة الكبيرة بوجدة) سيارته بالقرب من منزله، فإذا به صبيحة اليوم الجمعة لم يجدها، حيث قام بإبلاغ الشرطة بعملية السرقة.

ولكن الغريب في الامر، انه تم العثور على السيارة المسروقة بدوار لمراح بالجماعة القروية أهل انجاد، بعد أن عمد الجناة الى حرقها، وحسب مصدر نقابي، فإستحضار فرضية الانتقام وارد، وحرمان السائق المهني من مورد رزقه خصوصا وأن سيارة الاجرة المحروقة هي في ملكيته.

وهذا، فتحت المصالح الامنية تحقيقا للوصول الى الجناة،و القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لمعرفة نواياهم الحقيقية ومن يقف وراءهم.