مصدر : زيادة 400 درهم شهريا لأرامل الشهداء و قدماء المحاربين معطوبي الحرب

2020-01-03 / 16:25
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هبة بريس – الرباط

كشف مصدر عسكري رفيع المستوى عن زيادة مرتقبة في قيمة الإيرادات العمرية المخصصة لأرامل الشهداء وقدماء المحاربين معطوبي الحرب والعائدين من الأسر.

وأضاف ذات المصدر على أن أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين ستصرف 400 درهم شهريا كزيادة في الإيرادات العمرية المخصصة لأرامل الشهداء و قدماء المحاربين معطوبي الحرب و العائدون من الأسر.

واستسرل ذات المصدر لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية أن الزيادة ستشمل الضباط و وضباط الصف والجنود، و ذلك بأثر رجعي ابتداءا من 1 يناير 2020.

هذا وتعالت خلال الأونة الأخيرة مطالب بتحسين وضعية أرامل الشهداء وقدماء المحاربين معطوبي الحرب والعائدين من الأسر، والزيادة في الإيرادات التي يتوصلون بها.

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