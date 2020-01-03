بشرى لمغاربة الخارج.. الأبناك المغربية تمنح ضمانات الحصول على قرض أجنبي

هبة بريس – الدار البيضاء

مع بداية السنة الجديدة ، دخل قانون مكتب الصرف الجديد حيز التنفيذ ، هذا القانون الذي شمل العديد من الإجراءات و التدابير غير المسبوقة و التي تهدف لتجويد خدمات هاته المؤسسة و تيسير الإجراءات و العمليات المالية المتعلقة بالمكتب.

و من بين أهم ما حملته مستجدات منشور بداية عام 2020 لمكتب الصرف تلك المتعلقة بالضمانات التي باتت الابناك المغربية تقدمها لأبناء الوطن من الجالية المغربية المقيمة خارج المغرب قصد حصولها على قروض أجنبية.

و في هذا الصدد، أفاد منشور مكتب الصرف أنه رخص بإمكانية إصدار البنوك المغربية لضمانات تتيح منح القروض الأجنبية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل شراء العقارات في المغرب والممولة بالكامل بالعملة الأجنبية.

هذا الإجراء الذي يعتبر مهما ، سيمكن فئة كبيرة من المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من اقتناء عقارات بالمغرب عبر تمويلات و قروض بالعملة الأجنبية لتلك البلدان يتحصلون عليها من أبناك أجنبية و بضمانات من نظيرتها المغربية.

و نال هذا القرار استحسان عدد كبير من المهاجرين المغاربة الذين سيصبح بإمكانهم شرء عقارات بالمغرب بعدما كانت القوانين السابقة تحمل في طياتها الكثير من العراقيل في هذا الباب.