إتحاديو سوس يدعون الى مؤتمر استثنائي مستعجل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بغية تجاوز حالة ” الركود ” التي يشهدها الحزب في عهد كاتبه الاول إدريس لشكر ، طالب اتحاديو سوس إلى عقد مؤتمر استثنائي (مستعجل ) يشارك فيه كل الاتحاديات والاتحاديين من أجل تجاوز الأزمة .

وثمن اتحاديو فرع الحزب بأكادير في بلاغ لهم تتوفر ” هبة بريس” على نسخ المجهود التنظيمي المنجز على المستوى الجهوي والاقليمي، ودعوتهم الى “تسريع وثيرته حتى يستكمل تجديد ما تبقى من المكاتب قبل نهاية شهر فبراير 2020”.

واضاف البلاغ نفسه، إلى “تبني خلاصات البيان الصادر عن الاجتماع الجهوي التنسيقي المنعقد يوم 29 دجنبر 2019 خاصة موقفه من المناظرة الأولى المنعقدة بأكادير حول الجهوية المتقدمة والتي فعلا جاءت مخالفة للانتظارات وبعيدة عن تجسيد معاني الجهوية المتقدمة المنصوص عليها دستوريا” بحسب تعبير البلاغ.

ودعى اتحاديو أكادير ساكنة مدينة ” الانبعاث” إلى الوحدة من أجل انقاذ المدينة من الفوضى والعبث اللذان تعيشهما بسبب ارتجالية عمل المجلس الجماعي الحالي، مشيرا إلى ضرورة مساندة كل مبادرات المجتمع المدني خاصة تلك التي تساهم في تنمية الوعي الحقوقي والسياسي وتعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمواطنين.

ويرى اتحاديون أن أفضل تضحية يمكن للكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي ” لشكر” أن يقدمها للحزب، هو إستقاله والدعوة الى عقد مؤتمر وطني، قبيل انتخابات 2021 من أجل فتح المجال للاتحاديين والاتحاديات لترتيب امور حوبهم وجمع الشتات والمساهمة بقوة في الانتخابات المقبلة.