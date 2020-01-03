وكالات البريد بنك … خدمات ردئية وطوابير من الانتظار لساعات

هبة بريس – الدار البيضاء

تعرف مجموعة من وكالات ”البريد بنك“ على الصعيد الوطني ازدحاما كبيرا بالزبائن الذين يلجون لهاته الوكالات من أجل قضاء أغراضهم البنكية الأمر الذي يحتم عليهم الانتظار لساعات طويلة من الزمن.

نماذج وكالات البريد بنك التي تغص بالزبائن كثيرة بمختلف مدن المغرب، خصوصا الرباط ومراكش والدار البيضاء، حيث نسوق لكم النموذج من الأخيرة وبالضبط بالوكالة البنكية المتواجدة بشارع بئر أنزران.

جريدة ”هبة بريس“ عاينت صبيحة يومه الجمعة بالوكالة البنكية المذكورة ازدحاما غريبا وطوابير من الانتظار، سببه قلة الموظفين وغياب الوسائل المتطورة الأمر الذي يعطل مصالح الزبناء ويجعلهم في حالة تيه .

الغريب في الأمر أن الوكالة المتواجدة بقلب العاصمة الاقتصادية للمملكة تحتوي على شباكين فقط للصرف والتحويل، ولا يمكن لهما استيعاب العدد الكبير للزبناء الذين يهدرون وقتهم الزمني بالساعات لأجل قضاء غرضهمم البنكي، ناهيك عن العشوائية التي تسير بها الوكالة حيث تعتمد على أرقام مكتوبة في الورقة في غياب نظام تقني متطور كسائر وكالات الأبناك الأخرى .

مواطنون متواجدون بالوكالة البنكية كشفوا على أن الأمر أصبح مؤلوفا لديهم من شدة تكرار الوضع وغياب تدخل مسؤولي البريد بنك لأجل تجويد الخدمات وتطوير وسائل العمل داخلها، وإرضاء الزبناء الذين يعبرون عن سخطهم جراء الخدمات الرديئة المقدمة.