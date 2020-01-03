مندوبية قدماء العسكريين و المحاربين بالخميسات.. ماذا عن الحصيلة و الإنجازات ؟

2020-01-03 / 11:15
3

هبة بريس – طارق عبلا

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية و تحت إشراف الأميرة الجليلة لالة مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين، تم إنشاء المندوبية الجهوية بإقليم الخميسات على غرار 21 مندوبية جهوية أخرى انشئت عبر تراب المملكة.

و يهدف إنشاء هاته المندوبية لتقريب الإدارة و الخدمات من منتسبي المؤسسة من قدماء العسكريين وقدماء المحاربين وخاصة معطوبي و أسرى الحرب، و قد بلغ عدد الحاصلين على الصفة 16121 مستفيد من بينهم 11974 محارب قديم، 3296 عسكري سابق، 270 ارملة شهيد، 83 معطوب حرب، 121 أسير حرب، 335 مكفول امة و 42 من ضحايا الزيوت المسمومة.

ويمتد نفوذ المندوبية الجهوية على مدى 34 جماعة قروية، 03 باشويات و 04 دوائر، كما تتواجد أيضا داخل نفوذها بكونها الجهاز الوصي 08 فروع محلية متواجدة بسيدي علال البحراوي، تيفلت، الخميسات، معازيز، تداس، أولماس، زحيليكة و الرماني، و لجنة جهوية للجمعية الوطنية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين.

وتبقى المهمة الأساسية للمندوبية الجهوية هي مرافقة المتقاعدين ومواكبتهم لأجل إدماجهم في الحياة المدنية و تقديم مختلف الخدمات لهم ولذوي حقوقهم في المجال االجتماعي، الإداري و الطبي.

و خلال سنة 2019 تم استقبال 36022 وافد على المندوبية أي ما معدله 170 إلى 200 شخصا يوميا، حيث تسهر المندوبية على تقديم مختلف الخدمات لفائدة رعاياها فمنها ما هو اجتماعي و يتمثل في دراسة مشاكلهم ذات الطابع الاجتماعي، الإداري أو القضائي حيث يتم الاستماع إليهم وتوجيههم و القيام بالبحوث الاجتماعية الميدانية و ربط الاتصال مع مختلف المصالح المدنية و العسكرية لأجل إيجاد الحلول المناسبة.

ومنها ما هو طبي بحيث توفر المؤسسة بتعاون مع تعاضدية القوات المسلحة الملكية الأدوية غير المسوقة بالمغرب، كما تعمل على تقديم مساعدات مادية لتغطية العلاج و الأدوية بالنسبة للأشخاص غير المتوفرين على التغطية الصحية.

كما تقوم المندوبية باقتناء اللوازم الطبية و الاطراف الاصطناعية و بتوفير وسيلة النقل الطبي في الحالات المستعجلة.

أما من الناحية المادية فتخصص المؤسسة عدة إعانات مادية على الشكل التالي: حصص عزاء للأرامل عند وفاة المنتسب ، الإعانة الخاصة لقدماء المحاربين، الإعانة التكميلية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، الإعانة الإجمالية لمكفولي الأمة و إرادات عمرية عانت بالنسبة لأرامل الشهداء و معطوبي الحرب، كما توفر مساعدات مالية لأداء مناسك الحج للمستفدين من الحج في كل موسم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الأونسا” تدعو المستهلكين إلى اقتناء المنتجات الحاصلة على”الترخيص الصحي”

“الأونسا” تدعو المستهلكين إلى اقتناء المنتجات الحاصلة على”الترخيص الصحي”

2022-05-30 / 13:37
Photo of فرقة أمنية خاصة تحل ببرشيد و تعتقل أكثر من 100 مبحوث عنه في ساعات

فرقة أمنية خاصة تحل ببرشيد و تعتقل أكثر من…

2022-05-30 / 13:16
Photo of الدرك يحجز 41 حزمة من المخدرات في عرض سواحل الجديدة

الدرك يحجز 41 حزمة من المخدرات في عرض سواحل…

2022-05-30 / 12:22
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم فاتح يونيو

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم فاتح يونيو

2022-05-30 / 12:15
Photo of صافي أرباح المختبرات من فحوصات كورونا بلغ أكثر من 952 ألف درهم

صافي أرباح المختبرات من فحوصات كورونا بلغ أكثر من…

2022-05-30 / 12:04
Photo of جدري القرود.. الإبراهيمي: “علينا أن نؤسس لمقاربة استباقية ومندمجة”

جدري القرود.. الإبراهيمي: “علينا أن نؤسس لمقاربة استباقية ومندمجة”

2022-05-30 / 11:13
Photo of أمن الناظور يوقف شخصا متورطا في سرقة السيارات

أمن الناظور يوقف شخصا متورطا في سرقة السيارات

2022-05-30 / 10:08
Photo of هزة أرضية بقوة 4.5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4.5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-05-30 / 09:16
Photo of طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-30 / 09:09
Photo of طنجة..سرقات متكررة لشقق سكنية بمجمع العرفان يستنفر الأجهزة الأمنية ( صور + فيديو )

طنجة..سرقات متكررة لشقق سكنية بمجمع العرفان يستنفر الأجهزة الأمنية…

2022-05-30 / 01:02

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق