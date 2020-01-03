مندوبية قدماء العسكريين و المحاربين بالخميسات.. ماذا عن الحصيلة و الإنجازات ؟

هبة بريس – طارق عبلا

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية و تحت إشراف الأميرة الجليلة لالة مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين، تم إنشاء المندوبية الجهوية بإقليم الخميسات على غرار 21 مندوبية جهوية أخرى انشئت عبر تراب المملكة.

و يهدف إنشاء هاته المندوبية لتقريب الإدارة و الخدمات من منتسبي المؤسسة من قدماء العسكريين وقدماء المحاربين وخاصة معطوبي و أسرى الحرب، و قد بلغ عدد الحاصلين على الصفة 16121 مستفيد من بينهم 11974 محارب قديم، 3296 عسكري سابق، 270 ارملة شهيد، 83 معطوب حرب، 121 أسير حرب، 335 مكفول امة و 42 من ضحايا الزيوت المسمومة.

ويمتد نفوذ المندوبية الجهوية على مدى 34 جماعة قروية، 03 باشويات و 04 دوائر، كما تتواجد أيضا داخل نفوذها بكونها الجهاز الوصي 08 فروع محلية متواجدة بسيدي علال البحراوي، تيفلت، الخميسات، معازيز، تداس، أولماس، زحيليكة و الرماني، و لجنة جهوية للجمعية الوطنية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين.

وتبقى المهمة الأساسية للمندوبية الجهوية هي مرافقة المتقاعدين ومواكبتهم لأجل إدماجهم في الحياة المدنية و تقديم مختلف الخدمات لهم ولذوي حقوقهم في المجال االجتماعي، الإداري و الطبي.

و خلال سنة 2019 تم استقبال 36022 وافد على المندوبية أي ما معدله 170 إلى 200 شخصا يوميا، حيث تسهر المندوبية على تقديم مختلف الخدمات لفائدة رعاياها فمنها ما هو اجتماعي و يتمثل في دراسة مشاكلهم ذات الطابع الاجتماعي، الإداري أو القضائي حيث يتم الاستماع إليهم وتوجيههم و القيام بالبحوث الاجتماعية الميدانية و ربط الاتصال مع مختلف المصالح المدنية و العسكرية لأجل إيجاد الحلول المناسبة.

ومنها ما هو طبي بحيث توفر المؤسسة بتعاون مع تعاضدية القوات المسلحة الملكية الأدوية غير المسوقة بالمغرب، كما تعمل على تقديم مساعدات مادية لتغطية العلاج و الأدوية بالنسبة للأشخاص غير المتوفرين على التغطية الصحية.

كما تقوم المندوبية باقتناء اللوازم الطبية و الاطراف الاصطناعية و بتوفير وسيلة النقل الطبي في الحالات المستعجلة.

أما من الناحية المادية فتخصص المؤسسة عدة إعانات مادية على الشكل التالي: حصص عزاء للأرامل عند وفاة المنتسب ، الإعانة الخاصة لقدماء المحاربين، الإعانة التكميلية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، الإعانة الإجمالية لمكفولي الأمة و إرادات عمرية عانت بالنسبة لأرامل الشهداء و معطوبي الحرب، كما توفر مساعدات مالية لأداء مناسك الحج للمستفدين من الحج في كل موسم.

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