“ميدل إيست مونيتر”: أبوظبي قررت تخفيض عدد المغاربة في قوات الشرطة لديها

هبة بريس

كشفت موقع “ميدل إيست مونيتر”، أن الإمارات قررت تخفيض عدد المغاربة الذين يخدمون في قوات الشرطة لديها، وذلك في علامة على تدهور العلاقات بين الرباط وأبوظبي.

وقال الموقع نقلا عن مصدر مطلع، بأن نائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد قد أمر بتقليص عدد المغاربة الذين يخدمون في قوات الشرطة الإماراتية من 916 إلى ما يقدر بنحو 600، واستبدالهم ببنغلاديشيين.

وأرجح المصدر ذاته، اتخاذ الامارات لهذه الخطوة بسبب الموقف المغربي من تطور الأوضاع في ليبيا.

وأشار الموقع، الى أن سبب إضافي آخر في خطوة استبدال أبوظبي للضباط المغاربة ببنغلاديشيين يكمن في حقيقة أن الحكومة المغربية ينظر إليها على أنها مؤيدة للإسلاميين مقارنة بنظيرتها الإماراتية، بالإضافة إلى انخفاض معدلات توظيف العمال من بنغلاديش ذات الحكومة العلمانية. وفق المصدر ذاته