تخصيص 156 مليون درهم لبناء 16 مؤسسة تعليمية جديدة بجهة الرباط سلا القنيطرة

هبة بريس -

خصصت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة حوالي 156 مليون درهم لبناء 16 مؤسسة تعليمية جديدة بالجهة سنة 2020.

وحسب برنامج عمل أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة لسنة 2020 الذي قدمه مدير الأكاديمية السيد محمد أضرضور في ندوة صحفية عقدها، اليوم الخميس بالرباط، يتعلق الأمر ببناء مدرستين ابتدائيتين، وست مدارس جماعاتية، وثلاث ثانويات بدون داخلية،وثانوية إعدادية بداخلية، وثلاث ثانويات تأهيلية بدون داخلية، وثانوية تأهيلية واحدة بداخلية.

وتندرج هذه الإحداثات في إطار تحقيق الأنصاف وتكافئ الفرص في ولوج التربية والتكوين ، وذلك من أجل تحقيق إلزامية الولوج التام للتربية والتكوين بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة.