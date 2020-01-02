تأجيل محاكمة الصحافي عمر الراضي إلى شهر مارس

هبة بريس – الرباط

قررت محكمة الابتدائية بعين السبع، الدار البيضاء، قبل قليل تأجيل محاكمة الصحفي عمر الراضي .

وحددت المحكمة تاريخ 5 مارس القادم، لجلسة محاكمة الراضي، بعد تقدم دفاع هذا الاخير بطلب مهلة لتهييء الدفاع.

هذا ويشار الى أن المحكمة قررت قبل يومين اطلاق سراح الصحفي الراضي ومتابعته في حالة سراح على خلفية نشره لتغريدة على موقع تويتر انتقد من خلالهت القضاء بسبب احكام الريف.

وكانت هبة بريس قد كشفت في مقال سابق، أن جهات عليا في البلاد غير راضية عن مسطرة متابعة الصحفي عمر الراضي في حالة اعتقال.

مصدر للجريدة، ذكر أن الجهات المذكورة مستاءة من المسار الذي اتخذته القضية، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة مجهودات كبرى لترسيخ الانفتاح والانفراج في المغرب تكريسا للشفافية وحفاظا على حرية الرأي والتعبير المشروعة وحفاظا على صورة وسمعة البلد حقوقيا .

وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال حقوق الانسان والديموقراطية وحرية الرأي والتعبير، وانه حريص أكثر من أي وقت مضى على حماية ممارسة هذه الحقوق في نطاقها المشروع الذي لا يمس أمن واستقرار وكرامة المواطنين.