فيديو يهز مصر.. شبان يتحرشون بشابة “مغربية” وسط الشارع العام

هبة بريس – الرباط

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يوثق لواقعة تحرش بـفتاة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، خلال الاحتفال بالعام الجديد 2020.

وحسب الفيديو، فيظهر تعرض فتاة للتحرش من طرف العديد من الشباب وسط الشارع العام، في الوقت الذي حاول فيه آخرون إنقاذها عبر إدخالها في سيارة خاصة لحمايتها.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر أمني من مديرية أمن الدقهلية، أن الفتاة ليست مصرية وتحمل الجنسية المغربية.

وأضاف ذات المصدر، نقلا عن الصحافة المصرية، أن التحريات الأولية أظهرت أن الفتاة حضرت لمدينة المنصورة، برفقة شاب وفتاة أخرى، لحضور احتفالات رأس السنة.