وفاة نجوى قاسم داخل شقتها وسط صدمة للجسم الإعلامي العربي

نُشر بتاريخ :  2020-01-02 - 13:14
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هبة بريس – متابعة

توفيت صباح اليوم الخميس الإعلامية في قناة “العربية” نجوى قاسم عن عمر يُناهز 52 عاماً، بعد سكتة قلبية داخل منزلها في دبي.

و نعت شبكة “العربية” و”العربية الحدث”، نجوى قاسم، وجاء في بيان لها: “نستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار و الحروب لا سيما في العراق وأفغانستان.

و شكلت وفاة نجوى قاسم إحدى أشهر الإعلاميات في العالم العربي صدمة وسط الحقل الإعلامي حيث غصت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات التعازي لعائلة الراحلة.

 

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3 تعليقات

  1. مغربي حر

    في 14:31

    هذا هو جزاء من يدافع عن الظالم، فل لتكن لكم عبرة فهذا، وأنا لله وان اليه راجعوان

  2. Marokkii

    في 15:05

    رحمها الله حتى ملامح وجهها تغير في الاونة الاخيرة إن لله وإنا إليه راجعون

  3. مواطن حر

    في 18:50

    نسال الله تعالى لها المغفرة والرحمة وانا لله وانا اليه راجعون

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