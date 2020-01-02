وفاة نجوى قاسم داخل شقتها وسط صدمة للجسم الإعلامي العربي

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هبة بريس – متابعة
توفيت صباح اليوم الخميس الإعلامية في قناة “العربية” نجوى قاسم عن عمر يُناهز 52 عاماً، بعد سكتة قلبية داخل منزلها في دبي.
و نعت شبكة “العربية” و”العربية الحدث”، نجوى قاسم، وجاء في بيان لها: “نستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار و الحروب لا سيما في العراق وأفغانستان.
و شكلت وفاة نجوى قاسم إحدى أشهر الإعلاميات في العالم العربي صدمة وسط الحقل الإعلامي حيث غصت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات التعازي لعائلة الراحلة.
مغربي حر
في 14:31
هذا هو جزاء من يدافع عن الظالم، فل لتكن لكم عبرة فهذا، وأنا لله وان اليه راجعوان
Marokkii
في 15:05
رحمها الله حتى ملامح وجهها تغير في الاونة الاخيرة إن لله وإنا إليه راجعون
مواطن حر
في 18:50
نسال الله تعالى لها المغفرة والرحمة وانا لله وانا اليه راجعون