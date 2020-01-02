وفاة نجوى قاسم داخل شقتها وسط صدمة للجسم الإعلامي العربي

هبة بريس – متابعة

توفيت صباح اليوم الخميس الإعلامية في قناة “العربية” نجوى قاسم عن عمر يُناهز 52 عاماً، بعد سكتة قلبية داخل منزلها في دبي.

و نعت شبكة “العربية” و”العربية الحدث”، نجوى قاسم، وجاء في بيان لها: “نستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار و الحروب لا سيما في العراق وأفغانستان.

و شكلت وفاة نجوى قاسم إحدى أشهر الإعلاميات في العالم العربي صدمة وسط الحقل الإعلامي حيث غصت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات التعازي لعائلة الراحلة.