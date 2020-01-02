مجموعة فناير وسعد المجرد يحتفلون ب امين الحناوي

هبة بريس – نجلاء مزيان

احتفل اعضاء مجموعة فناير في آخر يوم من السنة الميلادية 2019 بمدير أعمالهم و كاتم أسرارهم أمين الحناوي رفقة النجم المغربي سعد المجرد في جو يملأه البهجة والفرح ؛ حيث شاركوا محبيهم بصور وفيديوهات عبر صفحاتهم الخاصة .

و نشر امين الحناوي على صفحته صورا لعيد ميلاده مرفوقة بتدوينة تشير انه حان وقت الزواج قائلا : ” سي امين ناقصك دابا غير شي تزويجة ” و قد تكون رسالة منه عن مشروع زواج قريب .

و للإشارة فإن إبن مراكش المتخرح من الجامعة الفرنسية Toulouse معروف في الميدان الفني بشغفه واجتهاده في العمل كما يعتبر اضافة لمجموعة فناير حيث كان من الأسباب المساهمة في نجاح و إستمرار المجموعة.