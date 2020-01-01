بعد فراره “الهوليودي” .. كارلوس غضن يلتقي الرئيس اللبناني

هبة بريس - وكالات

قال مصدران مقربان من، كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة “رينو – نيسان” للسيارات، يوم الأربعاء، إنه التقى مع الرئيس اللبناني ميشال عون بعد فراره من اليابان.

وحسب وكالة رويترز، فقد قال أحد المصدرين إن الرئيس عون استقبل غصن بحرارة، يوم الاثنين، بعد وصوله إلى بيروت قادما من اسطنبول على متن طائرة، مشيرا إلى أن غصن “صار يشعر حاليا بالابتهاج والأمان والقدرة على المواجهة”.

وصرح المصدران بأن غصن وجه الشكر لعون، خلال لقائه به في الرئاسة، على ما حظي به هو وزوجته كارول من دعم أثناء فترة احتجازه، وأضافا أن غصن حاليا في حاجة إلى حماية وتأمين من الحكومة بعد فراره من اليابان.

وأكد المصدران أن السفير اللبناني في اليابان كان يزور غصن يوميا أثناء فترة احتجازه.