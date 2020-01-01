لبنى أبروك – هبة بريس

غريب أمر هاته السياسة التي قد ترفع شخصا من أدنى الأوساط الى أعلاها، ومن أعلى المراتب الى أدناها، التي تدفع الشخص منا إلى تغيير “جلده” مرات عدة، إلى الحديث تارة باسم الدين وأخرى باسم الشعب أوخرى باسم القانون .

وزراء وسياسيون آثاروا استغراب وصدمة المغاربة بسبب التناقض الواضح في مواقفهم قبل وصولهم إلى الكراسي الوزارية، أو بعد مغادرتهم لها.

وزراء ادعوا الإيمان بمواقف وأراء شعبوية خلال حملاتهم الانتخابية ثم اصطفافهم في معارضة الكراسي البرلمانية، قبل أن يتحولوا الى شخصيات أخرى بعد ضمانهم لمناصب حكومية ووزارية.

وزراء ومسؤولون تغيروا شكلا ومضمونا، وأخذوا يتنكرون لمواقف وأفكار ورسائل كانوا يؤمنون بها ويدعون الى دعمها قبل سنوات، قبل أن يصبحوا من أشرس معارضيها ومنتقديها.

سنخصص هذه السلسلة، للحديث عن هذه الشخصيات التي تغيرت جذريا بين الأمس واليوم، عن شخصيات غيرها الوصول الى كراسي المسؤولية و أخرى تغيرت بعد مغادرتها لها.

سنتطرق في كل حلقة أسبوعية، إلى الحديث عن شخصية غيرت فقط من شكلها ومواقفها، ولم تغير شيئا من الواقع الذي لطالما انتقده ودعت لإصلاحه، لعلنا نجد سببا مقنعا لتناقض البرلماني والسياسي والوزير، الذي أفقد ثقة المواطن في هذه الفئة وفي وسطها ككل.

وزراء بين الأمس واليوم .. الحلقة السابعة: بسيمة الحقاوي

يتعجب المرء عندما يتتبع مسار بعض وزراء حزب العدالة والتنمية، عند تمركزهم في المعارضة، وبعد انتقالهم إلى الأغلبية، بسبب الانقلاب الكامل والعكسي لمواقفهم وآرائهم التي كانوا يعبرون ويدافعون عنها لكسب تعاطف المواطنين ودعمهم.

أحد هؤلاء الوزراء، الذي تنكروا لمواقفهم واستغلوا مناصبهم للاستفادة من الرواتب المالية والتعويضات المغرية، الوزيرة “المعفية” بسيمة الحقاوي، التي كلفت بحقيبة الاسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة لولايتين.

الحقاوي، الوزيرة التي انتقدت خلال فترة تموقع حزبها بالمعارضة مهرجان “موازين” معتبرة أن العاطلين عن العمل والفقراء والبنية التحتية المهترئة أولى بالملايين التي تصرف عليه هذا الحدث، انقلبت على موقفها السابق بعد استوزاها.

الحقاوي، ومباشرة بعد ضمانها لمنصب حكومي، أكدت على أن الموقف السابق لا يعبر عن شخصها بل عن آراء بعض المواطنين على اعتبار أنها كانت نائبة برلمانية وكانت تتحدث بلسان الشعب وتوصل رسائلهم للبرلمان، لكن موقفها الشخصي، تؤكد الحقاوي، يفيد أن الحكومة لا علاقة بتنظيم المهرجان كما أن مصارفيه تعود لشركات خاصة وليس من المال العام.

“مهرجان موازين” ليس أولى المواقف التي كشفت حقيقة الوزيرة، حيث أن الاخيرة خرجت بتصريحات أخرى “مغضبة” اعتبرت من خلالها أن المواطن المغربي الذي يكسب مبلغ “20درهم” يوما ليس بفقير، بعدما صرخت ودافعت عن القدرة الشرائية للمواطنين وعن خفض الأسعار أيام اصطفافها بالمعارضة.

تصريح الحقاوي حول “20 درهما” تأتي بعد تصريحاتها اللامسؤولة، حول “شهيدات الخبز” باقليم الصويرة اللواتي لقين مصرعهم الى واقعة التدافع للحصول على “قفة المواد الغذائية”، حيث اعتبرت أن “اللهطة” حسب قولها هي العامل الأساس في الفاجعة.

تصريحات الحقاوي حول “موازين” و “20 درهم” و”شهيدات الخبز” ، تنضاف الى فشلها في الوفاء بوعودها مع المواطنين، وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء المعنفات والفتيات القاصرات اللواتي يعانين من الزواج والمبكر والتشغيل، والتي وعدت سابقا بالدفاع عنهم وتحقيق مطالبهم.

الى ذلك، من حسن حظ المغاربة، أن الحقاوي كانت ضمن لائحة الوزراء المعفيين من حكومة العثماني في التعديل الأخير، رغم انها استغلت فترة استوزارها للاستفادة الشخصية ونسيت الوفاء بالوعود العامة.

فهل تعود “وزيرة 20 درهم” الى انتقاد موازين وتوزيع الوعود العرقوبية لضمان حقيبة وزارية من جديد?